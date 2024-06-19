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ПриватБанк запускает мобильные банкоматы — кто сможет воспользоваться

19 июня 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк запустил важную услугу при отключении света — детали
Мобильный банкомат. Фото: Privatbank_insider
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запускает новую услугу в виде мобильного банкомата. Такой "банкомат на колесах" сможет работать в условиях отсутствия электроэнергии и связи, быть доступным там, где не работает ни одно финучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Кому доступен мобильный банкомат

Как отмечают в пресс-службе ПриватБанка, благодаря мобильному банкомату жители прифронтовых территорий смогут получить наличные денежные средства. Также будут доступны следующие услуги:

  • осуществление платежей;
  • получение зарплаты, соцвыплат;
  • отправка денежных переводов;
  • оформление депозитов;
  • погашение кредитов;
  • страхование.

В предоставлении вышеперечисленных услуг будут помогать специалисты банка, находящиеся рядом с мобильным банкоматом.

По словам члена правления ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, мобильный банкомат призван помочь в ситуации во время войны, где не работает ни один банк.

"Нашим главным приоритетом является внедрение стратегии безбарьерности, и у нового мобильного банкомата ПриватБанка есть все необходимое для предоставления банковских услуг там, где не работает ни один другой банк — прежде всего, для жителей прифронтовых регионов. Наши клиенты безопасно и в удобном, насколько это возможно, формате смогут получать зарплату, социальные выплаты, переводы, депозиты и т.д.", — пояснил представитель банка.

 

мобильный банкомат
Мобильный банкомат. Источник: ПриватБанк
Приватбанк банкомат
Мобильный банкомат. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в рамках новой акции для клиентов оплатит часть коммунальных услуг. Максимально можно получить до 5 тыс. грн кэшбека.

Также в ПриватБанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

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