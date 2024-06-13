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Вигідні кредити на енергоприлади в ПриватБанку — хто і як може отримати

13 червня 2024 13:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк надає доступні кредити на енергообладнання — умови
Зарядка станція. Фото: dustinhome.fi
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У держфінустанові "ПриватБанк" доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Про це інформує пресцентр фінустанови.

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Які умови кредитів на енергообладнання

За умовами програми, пільговими кредитами для забезпечення енергонезалежності та енергоефективності можуть скористатися: 

  • підприємці;
  • юридичні особи.

Для мікро- та малого бізнесу оформлюють кредити до 10 мільйонів гривень. Водночас, кредити на суму:

  • до одного мільйона гривень фінансують терміном до двох років (без застави);
  • від одного до 10 мільйонів гривень — до п'яти років (із заставою обладнання/іншого майна).

Банк скасував комісію за видачу таких кредитів, встановивши мінімальний аванс — від 10% ціни приладів.

Середній та корпоративний бізнес можуть оформити кредити на суму від 10 мільйонів гривень терміном до п'яти років.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, за умов перебоїв в енергопостачанні бізнес-клієнти мусять ухвалювати ефективні рішення щодо термінової купівлі альтернативних джерел електроенергії для забезпечення безперебійного режиму роботи. У зв'язку з цим у банку можна отримати кредит за спрощеним механізмом, уникаючи бюрократичні процедури та отримуючи оперативне схвалення рішень про фінансування.

Заявки на отримання пільгового кредиту для альтернативного енергозабезпечення можна подавати на офіційному сайті банку.

Український малий бізнес та підприємці можуть оформити кредит на купівлю:

  • електрогенераторів;
  • джерел безперебійного живлення;
  • сонячних та газопоршневих електростанцій;
  • твердопаливних котлів.

 

Приватбанк енергообладнання кредити
Джерело: ПриватБанк

Пільгові кредити на відновлення енергетики

Днями Національний банк ухвалив рішення, покликане посилити фінансування проєктів відновлення енергетики. Йдеться саме про розширення можливостей в країні на оформлення пільгових кредитів та отримання грантів на енергообладнання.

Раніше Кабінет міністрів оголосив про старт держпрограми пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

Також ми писали, що влітку 2024 року українці платитимуть за електричну енергію більше. Оскільки тариф для населення зріс до 4,32 грн/кВт, експерти порахували, яких приблизно чекати сум у нових комунальних платіжках.

бізнес
сфера енергетики
кредити
банки
ПриватБанк
електроенергія
підприємці
пільги

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