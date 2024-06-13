ПриватБанк предоставляет доступные кредиты на энергооборудование — условия

Выгодные кредиты на энергоприборы в ПриватБанке — кто и как может получить
В госфинучреждении "ПриватБанк" доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.
Об этом сообщает пресс-центр финучреждения.
Какие условия кредитов на энергооборудование
По условиям программы, льготными кредитами для обеспечения энергонезависимости и энергоэффективности могут воспользоваться:
- предприниматели;
- юридические лица.
Для микро и малого бизнеса оформляют кредиты до 10 миллионов гривен. В то же время кредиты на сумму:
- до одного миллиона гривен финансируют на срок до двух лет (без залога);
- от 1 до 10 миллионов гривен — до пяти лет (с залогом оборудования/другого имущества).
Банк отменил комиссию за выдачу таких кредитов, установив минимальный аванс от 10% цены приборов.
Средний и корпоративный бизнес могут оформить кредиты на сумму от 10 миллионов гривен сроком до пяти лет.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, при перебоях в энергоснабжении бизнес-клиенты должны принимать эффективные решения по срочной покупке альтернативных источников электроэнергии для обеспечения бесперебойного режима работы. В связи с этим в банке можно получить кредит по упрощенному механизму, избегая бюрократических процедур и получая оперативное одобрение решений о финансировании.
Заявки на получение льготного кредита для альтернативного энергообеспечения можно подавать на официальном сайте банка.
Украинский малый бизнес и предприниматели могут оформить кредит на покупку:
- электрогенераторов;
- источников бесперебойного питания;
- солнечных и газопоршневых электростанций;
- твердотопливных котлов.
Льготные кредиты на восстановление энергетики
На днях Национальный банк принял решение, призванное усилить финансирование проектов возобновления энергетики. Речь идет именно о расширении возможностей в стране по оформлению льготных кредитов и получению грантов на энергооборудование.
Ранее Кабинет министров объявил о старте госпрограммы льготного кредитования на закупку энергооборудования как гражданам, так и бизнесу.
Что еще стоит знать
Напомним, в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.
Также мы писали, что летом 2024 года украинцы будут платить за электрическую энергию больше. Поскольку тариф для населения вырос до 4,32 грн/кВт, эксперты посчитали, каких примерно ждать сумм в новых коммунальных платежках.
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