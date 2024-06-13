ПриватБанк предоставляет доступные кредиты на энергооборудование — условия

Зарядная станция. Фото: dustinhome.fi

В госфинучреждении "ПриватБанк" доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Об этом сообщает пресс-центр финучреждения.

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Какие условия кредитов на энергооборудование

По условиям программы, льготными кредитами для обеспечения энергонезависимости и энергоэффективности могут воспользоваться:

предприниматели;

юридические лица.

Для микро и малого бизнеса оформляют кредиты до 10 миллионов гривен. В то же время кредиты на сумму:

до одного миллиона гривен финансируют на срок до двух лет (без залога);

от 1 до 10 миллионов гривен — до пяти лет (с залогом оборудования/другого имущества).

Банк отменил комиссию за выдачу таких кредитов, установив минимальный аванс от 10% цены приборов.

Средний и корпоративный бизнес могут оформить кредиты на сумму от 10 миллионов гривен сроком до пяти лет.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, при перебоях в энергоснабжении бизнес-клиенты должны принимать эффективные решения по срочной покупке альтернативных источников электроэнергии для обеспечения бесперебойного режима работы. В связи с этим в банке можно получить кредит по упрощенному механизму, избегая бюрократических процедур и получая оперативное одобрение решений о финансировании.

Заявки на получение льготного кредита для альтернативного энергообеспечения можно подавать на официальном сайте банка.

Украинский малый бизнес и предприниматели могут оформить кредит на покупку:

электрогенераторов;

источников бесперебойного питания;

солнечных и газопоршневых электростанций;

твердотопливных котлов.

Источник: ПриватБанк

Льготные кредиты на восстановление энергетики

На днях Национальный банк принял решение, призванное усилить финансирование проектов возобновления энергетики. Речь идет именно о расширении возможностей в стране по оформлению льготных кредитов и получению грантов на энергооборудование.

Ранее Кабинет министров объявил о старте госпрограммы льготного кредитования на закупку энергооборудования как гражданам, так и бизнесу.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

Также мы писали, что летом 2024 года украинцы будут платить за электрическую энергию больше. Поскольку тариф для населения вырос до 4,32 грн/кВт, эксперты посчитали, каких примерно ждать сумм в новых коммунальных платежках.