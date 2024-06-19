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ПриватБанк запускає мобільні банкомати — хто зможе скористатися

19 червня 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк запустив важливу послугу під час відключень світла — деталі
Мобільний банкомат. Фото: Privatbank_insider
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" запускає нову послугу у вигляді мобільного банкомату. Такий "банкомат на колесах" зможе працювати в умовах відсутності електроенергії та зв’язку, бути доступним там, де не працює жодна фінустанова.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Кому доступний мобільний банкомат

Як зазначають у пресслужбі ПриватБанку, завдяки мобільному банкомату мешканці прифронтових територій зможуть отримати готівкові кошти. Також будуть доступні такі послуги:

  • здійснення платежів;
  • отримання зарплати, соцвиплат;
  • відправлення грошових переказів;
  • оформлення депозитів;
  • погашення кредитів;
  • страхування.

У наданні вищеперелічених послуг допомагатимуть фахівці банку, що перебувають поруч з мобільним банкоматом.

За словами члена правління ПриватБанку Дмитра Мусієнка, мобільний банкомат покликаний допомогти в ситуації під час війни, де не працює жоден банк.

"Нашим головним пріоритетом є впровадження стратегії безбар’єрності, і новий мобільний банкомат ПриватБанку має усе необхідне для надання банківських послуг там, де не працює жоден інший банк — насамперед, для мешканців прифронтових регіонів. Наші клієнти безпечно та в зручному, наскільки це можливо, форматі зможуть отримувати зарплатню, соціальні виплати, перекази, депозити тощо", — пояснив представник банку.

 

мобільний банкомат
Мобільний банкомат. Джерело: ПриватБанк
Приватбанк банкомат
Мобільний банкомат. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк в рамках нової акції для клієнтів оплатить частину комунальних послуг. Максимально можна отримати до 5 тис. грн кешбеку.

Також у ПриватБанку доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

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