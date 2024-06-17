ПриватБанк поверне гроші за комуналку — деталі акції

ПриватБанк оплатить комуналку — як отримати до 5 тис. грн кешбеку
Державний "ПриватБанк" в рамках нової акції для клієнтів оплатить частину житлово-комунальних послуг. Максимально можна отримати до 5 тис. грн кешбеку.
Про це йдеться на сайті ПриватБанку.
Детальніше про оплату комуналки ПриватБанком
Як зазначається, в рамках акції ПриватБанк обіцяє повернути кошти за комунальні платежі у застосунку Приват24 з Visa.
Долучитися до розіграшу можуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ІПН та активну картку Visa.
Йдеться про такі платежі:
- договірні комунальні платежі через Приват24 (застосунок/вебверсія);
- договірні телекомунікаційні платежі (Інтернет і ТБ) через Приват24 (застосунок/вебверсія);
- автоплатежі за послуги ЖКГ та телекомунікаційні платежі.
Акція для клієнтів банку з оплати частини житлово-комунальних послуг та інших послуг триватиме до 10 вересня 2024 року.
Як взяти участь в акції
Для того, щоб стати учасником акції, потрібно:
- зареєструватися за посиланням;
- здійснити щонайменше шість платежів за комунальні послуги, Інтернет або телебачення з картки Visa через меню "Платежі" у застосунку Приват24. Кожні шість платежів — це новий шанс на виграш;
- дочекатися на розіграш призів щомісяця.
Які суми поверне ПриватБанк
На переможців чекатиме грошова винагорода у вигляді кешбеку після здійснення платежів.
Банк щомісяця повертатиме 50 клієнтам кошти, витрачені на оплату комунальних послуг, та/або Інтернету, та/або ТБ. Проте не більше ніж 5 тис. грн на одного клієнта упродовж окремого етапу акції.
Загалом планують визначити 150 переможців за весь період акції.
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