ПриватБанк вернет деньги за коммуналку — детали акции

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" в рамках новой акции для клиентов оплатит часть жилищно-коммунальных услуг. Максимально можно получить до 5 тыс. грн кэшбэка.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

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Как отмечается, в рамках акции ПриватБанк обещает вернуть средства за коммунальные платежи в приложении Приват24 из Visa.

Присоединиться к розыгрышу могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Visa.

Речь идет о таких платежах:

договорные коммунальные платежи через Приват24 (приложение/вебверсия);

договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ) через Приват24 (приложение/вебверсия);

автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.

Акция для клиентов банка по оплате части жилищно-коммунальных услуг и других услуг продлится до 10 сентября 2024 года.

Как принять участие в акции

Для того чтобы стать участником акции, нужно:

зарегистрироваться по ссылке;

осуществить не менее шести платежей за коммунальные услуги, Интернет или телевидение с карты Visa через меню "Платежи" в приват24. Каждые шесть платежей — это новый шанс на выигрыш;

дождаться розыгрыша призов ежемесячно.

Какие суммы возвратит ПриватБанк

Победителей будет ждать денежное вознаграждение в виде кэшбэка после осуществления платежей.

Банк будет ежемесячно возвращать 50 клиентам средства, потраченные на оплату коммунальных услуг и/или Интернета и/или ТВ. Однако не более 5 тыс. грн на одного клиента в течение отдельного этапа акции.

Всего планируется определить 150 победителей за весь период акции.

Скриншот страницы с акцией. Источник: ПриватБанк

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