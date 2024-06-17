ПриватБанк вернет деньги за коммуналку — детали акции

ПриватБанк оплатит коммуналку — как получить до 5 тыс. грн кэшбэка
Государственный "ПриватБанк" в рамках новой акции для клиентов оплатит часть жилищно-коммунальных услуг. Максимально можно получить до 5 тыс. грн кэшбэка.
Об этом говорится на сайте ПриватБанка.
Подробнее об оплате коммуналки ПриватБанком
Как отмечается, в рамках акции ПриватБанк обещает вернуть средства за коммунальные платежи в приложении Приват24 из Visa.
Присоединиться к розыгрышу могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Visa.
Речь идет о таких платежах:
- договорные коммунальные платежи через Приват24 (приложение/вебверсия);
- договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ) через Приват24 (приложение/вебверсия);
- автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.
Акция для клиентов банка по оплате части жилищно-коммунальных услуг и других услуг продлится до 10 сентября 2024 года.
Как принять участие в акции
Для того чтобы стать участником акции, нужно:
- зарегистрироваться по ссылке;
- осуществить не менее шести платежей за коммунальные услуги, Интернет или телевидение с карты Visa через меню "Платежи" в приват24. Каждые шесть платежей — это новый шанс на выигрыш;
- дождаться розыгрыша призов ежемесячно.
Какие суммы возвратит ПриватБанк
Победителей будет ждать денежное вознаграждение в виде кэшбэка после осуществления платежей.
Банк будет ежемесячно возвращать 50 клиентам средства, потраченные на оплату коммунальных услуг и/или Интернета и/или ТВ. Однако не более 5 тыс. грн на одного клиента в течение отдельного этапа акции.
Всего планируется определить 150 победителей за весь период акции.
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