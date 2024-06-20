Кредиты ПриватБанка — бизнес может получить деньги на энергогенерацию

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выдавать выгодные кредиты бизнесу на энергогенерацию. Известны условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения.

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Условия программы кредитования энергогенерации

Как отмечают в пресс-центре, банк начал принимать заявки по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%" от корпоративных клиентов и малого/среднего бизнеса на финансирование строительства и устройства генерационных установок:

газотурбинных;

газопоршневых;

биогазовых.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, благодаря расширению Кабинетом министров возможностей программы выгодного кредитования бизнеса корпоративные клиенты и представители МСБ могут получить льготное финансирование на покупку и установку оборудования энергогенерации. Ожидается, что это поспособствует поддержке и развитию производства на фоне дефицита энергии, а также активному развитию рынка малой распределенной генерации.

Расширение льготного кредитования бизнеса

В финучреждении напоминают, что 18 июня текущего года правительство расширило возможности госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно решению, за ее средства предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газе.

Предоставленные по этой программе средства можно потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных/газопоршневых/биогазовых генерационных установок.

Максимальный объем льготного кредита — до 150 млн гривен.

Кроме того, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" предоставляет возможность для бизнеса использовать кредиты на покупку:

солнечных электростанций;

ветровых электростанций;

оборудование для скопления электроэнергии.

Подать заявку на получение кредита в ПриватБанке можно на официальном портале банка по ссылке.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в госбанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известны преимущества программы.

Также мы писали, что ПриватБанк запускает новую услугу в виде мобильного банкомата. Такой "банкомат на колесах" сможет работать в условиях отсутствия электроэнергии и связи, быть доступным там, где не работает ни одно финучреждение.