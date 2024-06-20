Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow ПриватБанк выдает выгодные кредиты на энергогенерацию — какие условия arrow

ПриватБанк выдает выгодные кредиты на энергогенерацию — какие условия

20 июня 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кредиты ПриватБанка — бизнес может получить деньги на энергогенерацию
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выдавать выгодные кредиты бизнесу на энергогенерацию. Известны условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения.

Читайте также:

Условия программы кредитования энергогенерации

Как отмечают в пресс-центре, банк начал принимать заявки по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%" от корпоративных клиентов и малого/среднего бизнеса на финансирование строительства и устройства генерационных установок:

  • газотурбинных;
  • газопоршневых;
  • биогазовых.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, благодаря расширению Кабинетом министров возможностей программы выгодного кредитования бизнеса корпоративные клиенты и представители МСБ могут получить льготное финансирование на покупку и установку оборудования энергогенерации. Ожидается, что это поспособствует поддержке и развитию производства на фоне дефицита энергии, а также активному развитию рынка малой распределенной генерации.

Расширение льготного кредитования бизнеса

В финучреждении напоминают, что 18 июня текущего года правительство расширило возможности госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно решению, за ее средства предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газе.

Предоставленные по этой программе средства можно потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных/газопоршневых/биогазовых генерационных установок.

Максимальный объем льготного кредита — до 150 млн гривен.

Кроме того, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" предоставляет возможность для бизнеса использовать кредиты на покупку:

  • солнечных электростанций;
  • ветровых электростанций;
  • оборудование для скопления электроэнергии.

Подать заявку на получение кредита в ПриватБанке можно на официальном портале банка по ссылке.

 

Приватбанк кредиты
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в госбанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известны преимущества программы.

Также мы писали, что ПриватБанк запускает новую услугу в виде мобильного банкомата. Такой "банкомат на колесах" сможет работать в условиях отсутствия электроэнергии и связи, быть доступным там, где не работает ни одно финучреждение.

ПриватБанк
кредиты
электроэнергия
деньги
сфера энергетики
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности