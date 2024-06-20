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ПриватБанк видає вигідні кредити на енергогенерацію — які умови

20 червня 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кредити ПриватБанку — бізнес може отримати гроші на енергогенерацію
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" почала видавати вигідні кредити бізнесу на енергогенерацію. Відомо умови державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує пресслужба банківської установи.

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Умови програми кредитування енергогенерації

Як зазначають у пресцентрі, банк почав приймати заявки за державною програмою доступних кредитів "5-7-9%" від корпоративних клієнтів та малого/середнього бізнесу на фінансування будівництва та улаштування генераційних установок:

  • газотурбінних;
  • газопоршневих;
  • біогазових.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, завдяки розширенню Кабінетом міністрів можливостей програми вигідного кредитування бізнесу корпоративні клієнти та представники МСБ мають змогу отримати пільгове фінансування на купівлю та установку обладнання енергогенерації. Очікується, що це посприяє підтримці та розвитку виробництва на тлі дефіциту енергії, а також активному розвитку ринку малої розподіленої генерації.

Розширення пільгового кредитування бізнесу

У фінустанові нагадують, що 18 червня поточного року уряд розширив можливості держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%". Згідно з рішенням, за її кошти підприємці матимуть змогу придбати та встановити електрогенераційні установки, що працюють на газу.

Надані зі цією програмою кошти можна витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних/газопоршневих/біогазових генераційних установок.

Максимальний обсяг пільгового кредиту — до 150 млн гривень.

Окрім того, держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%" надає можливість для бізнесу використати кредити на купівлю:

  • сонячних електростанцій;
  • вітрових електростанцій;
  • обладнання для накопичення електроенергії.

Подати заявку на отримання кредиту в ПриватБанку можна на офіційному порталі банку за посиланням.

 

Приватбанк кредити
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держбанку доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо переваги програми.

Також ми писали, що ПриватБанк запускає нову послугу у вигляді мобільного банкомату. Такий "банкомат на колесах" зможе працювати в умовах відсутності електроенергії та зв’язку, бути доступним там, де не працює жодна фінустанова.

ПриватБанк
кредити
електроенергія
гроші
сфера енергетики
бізнес

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