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ПриватБанк продаст безнадежные кредиты украинцев

4 июля 2024 12:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк планирует распродать безнадежные кредиты — кого не коснется
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В государственном ПриватБанке решили до конца текущего года продать потребительские кредиты клиентов прошлых лет. В планах — распродать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму долга 4,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

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Подробнее о продаже безнадежных кредитов

Как поясняют в банке, речь идет о потребительских кредитах предыдущих лет, предоставленных физлицам без обеспечения. Их сочли безнадежными и уже списали путем формирования финансовых резервов.

В финучреждении отметили, что из портфеля для распродажи решили исключить кредиты, по которым должниками являются военные и мобилизованные граждане (по данным, имеющимся в ПриватБанке).

Там подчеркнули, что ради обеспечения максимально честных и прозрачных условий продаж, продолжат реализацию прав требований по карточным кредитам клиентов через электронный аукцион OpenMarket (Госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции).

Банк намерен обновить правила торгов для привлечения большего количества потенциальных покупателей. Електронні торги мають намір оголосити у серпні 2024 року.

"В настоящее время ПриватБанк обновляет Правила торгов, чтобы привлечь более широкий круг потенциальных игроков рынка. Следующее размещение информационного объявления о проведении электронных торгов запланировано на август 2024 года, об условиях и времени их проведения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В банке напомнили, что в марте продали через OpenMarket более 79 тыс. безнадежных кредитов на 0,5 млрд гривен за 3% стоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк снова попал в ТОП-20 престижного рейтинга эквайеров Европы. Украинский банк занял 17-е место.

Также писали, что ПриватБанк намерен обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемых Национальным банком и Госспецсвязью.

ПриватБанк кредиты банки финансы

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