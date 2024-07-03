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ПриватБанк потрапив до ТОП-20 престижного рейтингу Європи

3 липня 2024 10:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк підтвердив позиції у ТОП-20 еквайєрів Європи
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "ПриватБанк" знову потрапив до ТОП-20 престижного рейтингу еквайєрів Європи. Український банк посів 17 місце.

Про це повідомляє пресцентр банку.

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Як зазначається, за підсумками 2023 року ПриватБанку вдалося зберегти позиції у двадцятці рейтингу на європейському ринку за операціями з банківськими картками в торговельних мережах:

  • за кількістю оплат;
  • за обсягами розрахунків.

 

приватбанк картки
Рейтинг еквайєрів. Джерело: ПриватБанк

 

Як свідчить дослідження аналітичного видання Nilson Report, за останній рік фінустанові вдалося збільшити кількість оплат банківськими картками через власну екосистему на 33%, а обсяги розрахунків клієнтів — на 43%.

Лідирує у цьому рейтингу британський Worldpay. Його річний обсяг транзакцій становить 750 млрд доларів.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, сукупно в торговельній мережі завдяки ПриватБанку здійснюють бізнес 200 тис. клієнтів. Йдеться про наявність 283 тис. активних POS-терміналів та більш ніж 25 тис. активних застосунків "Термінал" для розрахунку картками через смартфон, ще понад 15 тис. клієнтів здійснюють оплату через онлайн-сервіс еквайрингу LiqPay.

"Щодня через екосистему безготівкових розрахунків ПриватБанку власники банківських карток оплачують майже 10 млн покупок", — наголосили у фінустанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк разом з Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Також писали, що ПриватБанк має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Національний банк та Дежспецзв’язку.

 

 

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