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ПриватБанк попал в ТОП-20 престижного рейтинга Европы

3 июля 2024 10:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк подтвердил позиции у ТОП-20 эквайеров Европы
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "ПриватБанк" снова попало в ТОП-20 престижного рейтинга эквайеров Европы. Украинский банк занял 17-е место.

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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Как отмечается, по итогам 2023 года ПриватБанку удалось сохранить позиции в двадцатке рейтинга на европейском рынке по операциям с банковскими картами в торговых сетях:

  • по количеству оплат;
  • по размерам расчетов.

 

приватбанк карты
Рейтинг эквайеров. Источник: ПриватБанк

 

Как свидетельствует исследование аналитического издания Nilson Report, за последний год финучреждению удалось увеличить количество оплат банковскими картами через собственную экосистему на 33%, а объем расчетов клиентов — на 43%.

Лидирует в этом рейтинге британский Worldpay. Его годовой объем транзакций составляет 750 млрд долларов.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, совокупно в торговой сети благодаря ПриватБанку осуществляют бизнес 200 тыс. клиентов. Речь идет о наличии 283 тыс. активных POS-терминалов и более 25 тыс. активных приложений "Терминал" для расчета картами через смартфон, еще более 15 тыс. клиентов осуществляют оплату через онлайн-сервис эквайринга LiqPay.

"Ежедневно через экосистему безналичных расчетов ПриватБанка владельцы банковских карт оплачивают почти 10 млн покупок", — подчеркнули в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк вместе с Visa подарит нулевой тариф для бизнеса, который занимается продажей товаров через интернет и принимает платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024г.

Также писали, что ПриватБанк намерено обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемых Национальным банком и Дежспецсвязью.

ПриватБанк рейтинг банки

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