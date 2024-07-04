ПриватБанк планує розпродати безнадійні кредити — кого не торкнеться

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" вирішили до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів минулих років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

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Детальніше про продаж безнадійних кредитів

Як пояснюють у банку, йдеться про споживчі кредити попередніх років, що були надані фізособам без забезпечення. Їх визнали безнадійними та вже списали шляхом формування фінансових резервів.

У фінустанові зауважили, що з портфеля для розпродажу вирішили виключити кредити, за якими боржниками є військові та громадян, яких було мобілізовано (за даними, що є у ПриватБанку).

Там наголосили, що заради забезпечення максимально чесних та прозорих умов продажу, продовжать реалізацію прав вимог за картковими кредитами клієнтів через електронний аукціон OpenMarket (Держпідприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції).

Банк збирається оновити правила торгів для залучення більшої кількості потенційних покупців. Електронні торги мають намір оголосити у серпні 2024 року.

"Наразі ПриватБанк оновлює Правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку. Наступне розміщення інформаційного оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року, про умови та час їх проведення буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що у березні продали через OpenMarket понад 79 тис. безнадійних кредитів на 0,5 млрд гривень за 3% вартості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк знову потрапив до ТОП-20 престижного рейтингу еквайєрів Європи. Український банк посів 17 місце.

Також писали, що ПриватБанк має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Національний банк та Дежспецзв’язку.