Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow ПриватБанк обещает новые подарки — как получить гаджеты Apple arrow

ПриватБанк обещает новые подарки — как получить гаджеты Apple

26 декабря 2023 10:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Акции от ПриватБанка — как получить за переводы гаджеты Apple
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает новые подарки к рождественско-новогодним праздникам. Так, для клиентов, переводящих средства родным и близким за границу на карты Visa, разыграют гаджеты Apple.

Об этом информирует пресс-центр банка.

Читайте также:

Подробнее о подарках от ПриватБанка

"На новогодние и рождественские праздники ПриватБанк поддерживает украинцев, которые помогают родным и друзьям, оказавшимся за границей", — говорится в сообщении финучреждения.

Там отмечают, что начиная с 20 декабря все клиенты, которые переведут деньги со своих валютных карт Visa ПриватБанк на любые зарубежные карты Visa, смогут присоединиться к розыгрышу гаджетов Apple:

  • Phone 15 Pro;
  • Apple Watch Series 9;
  • беспроводных наушников Apple AirPods Max;
  • Apple TV.

Как присоединиться к розыгрышу

Для того, чтобы стать участником акции ПриватБанка, необходимо до 20 марта следующего года осуществить регистрацию в розыгрыше.

После чего необходимо отправить перевод со своей валютной карты Visa ПриватБанка на карту зарубежного банка Visa в USD/EUR через приложение24 (меню "Перевод на карту"). При этом сумма перевода может быть любой.

В пресс-службе напоминают, что открыть цифровую валютную карту Visa можно онлайн через Приват24 и осуществлять обмен валют мгновенно в мобильном банке.

В то же время, пересылать заграничный перевод можно исключительно с валютной карты Visa от ПриватБанка, добавили в финучреждении.

 

Приватбанк акции
Источник: Приватбанк

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк продолжает блокировать карты и доступ к приложению "Приват24" своих клиентов. Поводом становятся подозрительные финансовые операции.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара - 80x80

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме