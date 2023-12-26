Акции от ПриватБанка — как получить за переводы гаджеты Apple

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает новые подарки к рождественско-новогодним праздникам. Так, для клиентов, переводящих средства родным и близким за границу на карты Visa, разыграют гаджеты Apple.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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"На новогодние и рождественские праздники ПриватБанк поддерживает украинцев, которые помогают родным и друзьям, оказавшимся за границей", — говорится в сообщении финучреждения.

Там отмечают, что начиная с 20 декабря все клиенты, которые переведут деньги со своих валютных карт Visa ПриватБанк на любые зарубежные карты Visa, смогут присоединиться к розыгрышу гаджетов Apple:

Phone 15 Pro;

Apple Watch Series 9;

беспроводных наушников Apple AirPods Max;

Apple TV.

Как присоединиться к розыгрышу

Для того, чтобы стать участником акции ПриватБанка, необходимо до 20 марта следующего года осуществить регистрацию в розыгрыше.

После чего необходимо отправить перевод со своей валютной карты Visa ПриватБанка на карту зарубежного банка Visa в USD/EUR через приложение24 (меню "Перевод на карту"). При этом сумма перевода может быть любой.

В пресс-службе напоминают, что открыть цифровую валютную карту Visa можно онлайн через Приват24 и осуществлять обмен валют мгновенно в мобильном банке.

В то же время, пересылать заграничный перевод можно исключительно с валютной карты Visa от ПриватБанка, добавили в финучреждении.

Источник: Приватбанк

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Напомним, ПриватБанк продолжает блокировать карты и доступ к приложению "Приват24" своих клиентов. Поводом становятся подозрительные финансовые операции.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".