Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування карток — як уникнути проблем

Банківська картка. Фото: Unplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати картки та доступ до застосунку "Приват24" своїх клієнтів. Приводом стають підозрілі, на думку банку, фінансові операції.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як йдеться у скарзі на порталі, одна з клієнток банку отримала грошовий переказ як обмін криптовалюти на біржі Binance, після чого рахунок та застосунок оперативно заблокували. Вона стверджує, що не надходило жодного письмового повідомлення від ПриватБанку. Зв'язатися по телефону з банком — проблематично.

"Банк цілий місяць ігнорує мої звернення, і зробили так, що я не можу додзвонитися операторам, робот пропонує мені повернути кошти відправнику, або натиснути цифру 2, якщо я хочу вирішити проблему інакше, далі чергова фраза робота та відбій зв'язку", — зазначається у повідомленні.

Що кажуть у ПриватБанку

Як повідомили у ПриватБанку, фахівці розглянули заявку клієнтки і пояснили блокування рахунку тим, що ним могли скористатися шахраї. Вони можуть виводити кошти через криптобіржі, тоді як клієнти, які здійснюють обмін, можуть навіть не здогадуватися про це. Через це після грошового переказу від третьої особи, нібито як обмін криптовалюти, банк може блокувати рахунок.

У фінустанові зауважили, що розблокувати рахунок зможуть після розгляду правоохоронцями та за рішенням суду.

"Банк змушений обмежити співпрацю з вами. І натомість рішення може бути змінене після проведення розгляду правоохоронними органами або за рішенням суду", — наголосили у банку.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, ПриватБанк виплатить українцям грошові винагороди за перекази через мобільний застосунок "Приват24". У рамках акції можна отримати до 25 тис. гривень.

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".