Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку карт — как избежать проблем

Банковская карта. Фото: Unplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать карты и доступ к приложению "Приват24" своих клиентов. Поводом становятся подозрительные, по мнению банка, финансовые операции.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как говорится в жалобе на портале, одна из клиенток банка получила денежный перевод в качестве обмена криптовалюты на бирже Binance, после чего счет и приложение оперативно заблокировали. Она утверждает, что не поступало ни одного письменного уведомления от ПриватБанка. Связаться по телефону с банком — проблематично.

"Банк целый месяц игнорирует мои обращения, и сделали так, что я не могу дозвониться операторам, робот предлагает мне вернуть средства отправителю, или нажать цифру 2, если я хочу решить проблему иначе, далее очередная фраза робота и отбой связи", — указывается в уведомлении.

Что говорят в ПриватБанке

Как сообщили в ПриватБанке, специалисты рассмотрели заявку клиентки и объяснили блокировку счета тем, что им могли воспользоваться мошенники. Они могут выводить средства через криптобиржи, тогда как клиенты, осуществляющие обмен, могут даже не догадываться об этом. Поэтому после денежного перевода от третьего лица, якобы в качестве обмена криптовалюты, банк может блокировать счет.

В банке отметили, что разблокировать счет смогут после рассмотрения правоохранителями и по решению суда.

"Банк вынужден ограничить сотрудничество с вами. Зато решение может быть изменено после проведения рассмотрения правоохранительными органами или по решению суда", — подчеркнули в банке.

Источник: Минфин

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Напомним, ПриватБанк выплатит украинцам денежные вознаграждения за переводы через мобильное приложение "Приват24". В рамках акции можно получить до 25 тысяч гривен.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".