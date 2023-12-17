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ПриватБанк виплатить українцям 25 тис. грн за перекази — які умови

17 грудня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк подарує гроші за перекази Payoneer — як отримати 25 тис. грн
Застосунок Приват24. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний "ПриватБанк" виплатить українцям грошові винагороди за перекази через мобільний застосунок "Приват24". У рамках акції  можна отримати до 25 тис. гривень.

Про це повідомляється на сайті банку.

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Гроші за перекази Payoneer через Приват24

Як зазначають у банку, йдеться про грошові перекази Payoneer через Приват24.

"Скористайтеся переказами Payoneer через Приват24 та отримайте гарантований кешбек до 2,5 тис. грн та вигравайте 25 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Так, до участі допускаються громадяни та фізособи-підприємці:

  • у яких ще немає акаунта Payoneer;
  • створили акаунт Payoneer з моменту запуску сервісу Payoneer у Приват24, проте до 5 грудня 2023 року не одержували платежів.

 

Як долучитися до розіграшу

Щоб взяти участь в акції ПриватБанку  необхідно:

  • через застосунок Приват24 створити акаунт Payoneer;
  • у Приват24 упродовж одного з етапів акції переказати гроші через сервіс Payoneer на картку будь-кого з громадян або валютний рахунок ФОП на суму від 500 доларів (в еквіваленті).

Учасники отримають грошові винагороди у кілька етапів.

  • 25 тис. гривень — розіграють вкінці кожного етапу акції між усіма учасниками, які виконали умови. Оберуть трьох переможців під час акції;
  • кешбек 500 гривень за переказані кошти через сервіс Payoneer у Приват24 на картку фізособи чи валютний рахунок фізособи-підприємця на суму від 500 до 1 тис. доларів (в еквіваленті);
  • кешбек 1,5 тис. гривень за переказ через картку громадянина чи валютний рахунок ФОП на суму від 1 тис. до 5 тис. доларів (в еквіваленті);
  • кешбек 2,5 тис. гривень за переказ на суму від 5 тис. до 10 тис. доларів (в еквіваленті);
  • 50 доларів на обліковий запис Payoneer після отримання 1 тис. доларів протягом пів року з моменту реєстрації облікового запису.

 

Приват24
Джерело: ПриватБанк

Коли виплатять кешбек на картку ПриватБанку

Учасники, які виконають умови акції, отримають кешбек від 500 до 2,5 тис. грн — залежно від суми платежів:.

  • за перший етап — до 31.01.2024 року;
  • за другий етап — до 29.02.2024 року;
  • за третій етап — до 29.03.2024 року.

"За підсумками кожного етапу акції між усіма учасниками, які виконають умови, розіграємо 25 тис. грн. Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org", — додали у ПриватБанку.

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