ПриватБанк подарує гроші за перекази Payoneer — як отримати 25 тис. грн

Застосунок Приват24. Фото: Privatbank

Державний "ПриватБанк" виплатить українцям грошові винагороди за перекази через мобільний застосунок "Приват24". У рамках акції можна отримати до 25 тис. гривень.

Про це повідомляється на сайті банку.

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Гроші за перекази Payoneer через Приват24

Як зазначають у банку, йдеться про грошові перекази Payoneer через Приват24.

"Скористайтеся переказами Payoneer через Приват24 та отримайте гарантований кешбек до 2,5 тис. грн та вигравайте 25 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Так, до участі допускаються громадяни та фізособи-підприємці:

у яких ще немає акаунта Payoneer;

створили акаунт Payoneer з моменту запуску сервісу Payoneer у Приват24, проте до 5 грудня 2023 року не одержували платежів.

Як долучитися до розіграшу

Щоб взяти участь в акції ПриватБанку необхідно:

через застосунок Приват24 створити акаунт Payoneer;

у Приват24 упродовж одного з етапів акції переказати гроші через сервіс Payoneer на картку будь-кого з громадян або валютний рахунок ФОП на суму від 500 доларів (в еквіваленті).

Учасники отримають грошові винагороди у кілька етапів.

25 тис. гривень — розіграють вкінці кожного етапу акції між усіма учасниками, які виконали умови. Оберуть трьох переможців під час акції;

кешбек 500 гривень за переказані кошти через сервіс Payoneer у Приват24 на картку фізособи чи валютний рахунок фізособи-підприємця на суму від 500 до 1 тис. доларів (в еквіваленті);

кешбек 1,5 тис. гривень за переказ через картку громадянина чи валютний рахунок ФОП на суму від 1 тис. до 5 тис. доларів (в еквіваленті);

кешбек 2,5 тис. гривень за переказ на суму від 5 тис. до 10 тис. доларів (в еквіваленті);

50 доларів на обліковий запис Payoneer після отримання 1 тис. доларів протягом пів року з моменту реєстрації облікового запису.

Джерело: ПриватБанк

Коли виплатять кешбек на картку ПриватБанку

Учасники, які виконають умови акції, отримають кешбек від 500 до 2,5 тис. грн — залежно від суми платежів:.

за перший етап — до 31.01.2024 року;

за другий етап — до 29.02.2024 року;

за третій етап — до 29.03.2024 року.

"За підсумками кожного етапу акції між усіма учасниками, які виконають умови, розіграємо 25 тис. грн. Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org", — додали у ПриватБанку.

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