ПриватБанк подарит деньги за переводы Payoneer — как получить 25 тыс. грн

Приложение Приват24. Фото: Privatbank

Государственный "ПриватБанк" выплатит украинцам денежные вознаграджения за переводы через мобильное приложение "Приват24". В рамках акции можно получить до 25 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте банка.

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Как отмечают в банке, речь идет о денежных переводах Payoneer через Приват24.

"Воспользуйтесь переводами Payoneer через Приват24 и получите гарантированный кэшбек до 2,5 тыс. грн и выигрывайте 25 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Так, к участию допускаются граждане и физлица-предприниматели:

у которых еще нет аккаунта Payoneer;

создали аккаунт Payoneer с момента запуска сервиса Payoneer в Приват24, однако до 5 декабря 2023 года не получали платежи.

Как присоединиться к розыгрышу

Чтобы принять участие в акции ПриватБанка, необходимо:

через Приват24 создать аккаунт Payoneer;

в Приват24 в течение одного из этапов акции перевести деньги через сервис Payoneer на карту любого граждан или валютный счет ФЛП на сумму от 500 долларов (в эквиваленте).

Участники получат денежные вознаграждения в несколько этапов.

25 тыс. гривен — разыграют в конце каждого этапа акции между всеми выполнившими условия участниками. Выберут троих победителей во время акции;

кешбек 500 гривен за перечисленные средства через сервис Payoneer в Приват24 на карту физлица или валютный счет физлица-предпринимателя на сумму от 500 до 1 тыс. долларов (в эквиваленте);

кэшбек 1,5 тыс. гривен за перевод через карту гражданина или валютный счет ФЛП на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. долларов (в эквиваленте);

кэшбек 2,5 тыс. гривен за перевод на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. долларов (в эквиваленте);

50 долларов на аккаунт Payoneer после получения 1 тыс. долларов в течение полугода с момента регистрации аккаунта.

Источник: ПриватБанк

Когда выплатят кэшбек на карту ПриватБанка

Участники, которые выполнят условия акции, получат кэшбек от 500 до 2,5 тыс. грн — в зависимости от суммы платежей.

за первый этап — до 31.01.2024 года;

за второй этап — до 29.02.2024 года;

за третий этап — до 29.03.2024 года.

"По итогам каждого этапа акции между всеми выполнившими условия участниками разыграем 25 тыс. грн. Победитель будет определен с помощью сервиса random.org", — добавили в ПриватБанке.

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