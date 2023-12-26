Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow ПриватБанк обіцяє нові подарунки — як отримати гаджети Apple arrow

ПриватБанк обіцяє нові подарунки — як отримати гаджети Apple

26 грудня 2023 10:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Акції від ПриватБанку — як отримати за перекази гаджети Apple
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє нові подарунки до різдвяно-новорічних свят. Так, для клієнтів, які переказують кошти рідним та близьким за кордон на картки Visa, розіграють гаджети Apple.

Про це інформує пресцентр банку.

Читайте також:

Детальніше про подарунки від ПриватБанку

"На новорічні та різдвяні свята ПриватБанк підтримує українців, які допомагають рідним та друзям, що опинилися за кордоном", — йдеться у повідомленні фінустанови.

Там зазначають, що починаючи з 20 грудня всі клієнти, які перекажуть гроші зі своїх валютних карток Visa ПриватБанк на будь-які закордонні картки Visa, зможуть долучитися до розіграшу гаджетів Apple:

  • Phone 15 Pro;
  • Apple Watch Series 9;
  • бездротових навушників Apple AirPods Max;
  • Apple TV.

Як долучитися до розіграшу

Для того, щоб стати учасником акції ПриватБанку, необхідно до 20 березня наступного року здійснити реєстрацію в розіграші.

Після чого необхідно надіслати переказ зі своєї валютної картки Visa ПриватБанку на картку закордонного банку Visa в USD/EUR через застосунок Приват24 (меню "Переказ на картку"). При цьому сума переказу може бути будь-яка.

У пресслужбі нагадують, що відкрити цифрову валютну картку Visa можна онлайн через Приват24 та здійснювати обмін валют миттєво у мобільному банку.

Водночас, надіслати закордонний переказ можна виключно з валютної картки Visa від ПриватБанку, додали у фінустанові.

 

Приватбанк акції
Джерело: Приватбанк

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк продовжує блокувати картки та доступ до застосунку "Приват24" своїх клієнтів. Приводом стають підозрілі, на думку банку, фінансові операції.

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі