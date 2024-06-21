ПриватБанк блокирует возможность снятия наличных денег за границей — детали

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку возможности снятия наличных денег за рубежом. Это может произойти при отсутствии фотоподтверждения о пользовании картой.

Об этом говорится на специализированном портале Minfin.

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Как отметила клиентка банка, блокировка возможности снятия наличных денег стала неожиданностью, ведь никаких предупреждений не получала.

"Сняла наличными свою зарплату в Польше. Когда проснулась утром, взяла телефон, там сообщение, что заблокирована возможность снимать наличные, потому что не прошла фотоподтверждение, что я пользуюсь картой. Связалась со службой поддержки — через онлайн сообщили, что я не подтвердила, хотя сообщение такого не было, в телефонном режиме какая-то, прости Господи, Христя сказала, что действительно, сообщения не было, но карту нужно перевыпустить, потому что такое негласное распоряжение", — объясняет женщина.

Она рассказала, что деньги с карты использует на текущие нужды, поэтому блокировка вызвала затруднения. В результате запрет на снятие наличных сняли, однако через неделю клиентка получила аналогичное сообщение.

При этом снова не было ни одного сообщения о фото. Карточку на снятие наличных заблокировали, посоветовали сделать новую виртуальную или заказать доставку новой в Польшу.

"Что решила для себя — это была окончательная капля не возвращаться в Украину. У меня бизнес, оборот в 2023 году был 3,5 млн, средства заходят в евро, потому что это контракты с ЕС, США. Буду доводить проекты до завершения и закрываться. Переводить все в Польшу", — говорится в жалобе.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу на портале, пообещав помочь.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк начал выдавать выгодные бизнес-кредиты на энергогенерацию. Известны условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил услугу в виде мобильного банкомата. Такой "банкомат на колесах" сможет работать в условиях отсутствия электроэнергии и связи, быть доступным там, где не работает ни одно финучреждение.