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NovaPay запустила новый продукт для своих клиентов

4 июля 2024 15:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
NovaPay обновила услуги для клиентов — что предлагают
Расчет через NovaPay. Фото: novapay.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

NovaPay, входящая в группу компаний Nova (Новая почта), запустила в своем мобильном приложении новый продукт. Речь идет о предоставлении рассрочки, благодаря чему можно будет оперативно получить кредитные средства буквально в несколько кликов.

Об этом сообщается на портале компании.

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Новые возможности от NovaPay

Как отмечается, новый продукт будет предусматривать два формата. А именно:

Рассрочку на платеж по истории финансовых операций:

  • позволит переводить уже совершенную транзакцию в займ;
  • осуществлять оплату за покупки, услуги ЖКХ или перевод другому человеку (с карты на карту/по реквизитам IBAN);
  • доступно для клиентов NovaPay или других банков.

Кредитные средства на карту:

  • разрешается использовать для оплаты покупок/снятия наличных денег.

По словам финансового директора NovaPay Игоря Приходько, поскольку у каждого клиента свои потребности и ситуации, а предложения рассрочки ограничены, решили разработать программу займов, которая будет учитывать разные случаи жизни потребителей.

"Независимо от того, ищете ли вы дополнительные средства после покупки или нуждаетесь в финансах для непредсказуемых ситуаций уже после того, как оплатили за что-то. NovaPay обеспечит удобство и легкость", — рассказал чиновник.

Среди условий рассрочки NovaPay:

  • оформление через приложение NovaPay.
  • срок от 3-х до 12 месяцев;
  • минимальная сумма — 1 тыс. грн;
  • без первого взноса;
  • кредит на уже произведенный платеж разрешается оформлять в течение месяца;
  • размер займа зависит от кредитного лимита (до 100 тыс. грн);
  • погашение задолженности равными частями ежемесячно;
  • в автоматическом режиме списания платежей достаточно иметь деньги на карте на дату списания;
  • кредитная ставка — 0,00001% годовых;
  • комиссия за предоставление рассрочки — 3,5% от размера кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка — до 97,34%).

При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, без переплат за полный срок кредитования.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее NovaPay запустил продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Также мы писали, что NovaPay начал сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, сдающих их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.

Новая почта почта NovaPay

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