Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow NovaPay выплатит средства за аренду земельных паев — как получить arrow

NovaPay выплатит средства за аренду земельных паев — как получить

18 июня 2024 12:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
NovaPay начнет выплачивать деньги за аренду паев — как работает услуга
Расчет через NovaPay. Фото: novapay.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Nova (Новая почта), начал сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, сдающих их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.

Об этом рассказали в пресс-центре компании.

Читайте также:

Выплаты за аренду паев через NovaPay

Там отметили, что арендодатели по своему усмотрению могут самостоятельно выбрать, как именно получать деньги: на карту NovaPay, на карту другого финучреждения, наличными в одном из 3,5 тыс. офисов Новой почты.

"NovaPay обеспечивает высокую скорость и удобство получения выплат. Ведь отделения "Новой почты" работают даже в самых отдаленных селах, в том числе и на прифронтовых территориях", — отмечают в пресс-службе.

Как получить деньги за аренду паев

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • посетить любое отделение Новой почты;
  • рассказать кассиру о желании получить выплаты за аренду земли;
  • предоставить документы, где удостоверяется личность;
  • получить средства на счет NovaPay, другого финучреждения или наличными.

В компании уточнили, что выплаты производятся с помощью услуги "Реестровые выплаты", что позволяет выполнять платежи оперативно, комфортно для всех участников процесса: благодаря одному переводу — средства поступят сотням получателей.

NovaPay является международным финансовым сервисом группы Nova на рынке финансовых услуг онлайн и офлайн в офисах Новой почты. Число транзакций через NovaPay в прошлом достигло 354 млн гривен, что на 31% больше показателя предыдущего года. Сумма повысилась на 41% — до 235,5 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее NovaPay запустил продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Также мы писали, NovaPay предоставил своим клиентам возможность использования карт в качестве зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления можно будет оперативно оформить в приложении.

бизнес
услуги
земля
фермеры
аренда
NovaPay
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор