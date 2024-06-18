NovaPay начнет выплачивать деньги за аренду паев — как работает услуга

Расчет через NovaPay. Фото: novapay.ua

Финансовый сервис NovaPay, входящий в группу компаний Nova (Новая почта), начал сотрудничество с аграрными предприятиями. Благодаря этому владельцам земельных паев, сдающих их в аренду этим компаниям, доступна возможность получения выплат с помощью этого сервиса.

Об этом рассказали в пресс-центре компании.

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Выплаты за аренду паев через NovaPay

Там отметили, что арендодатели по своему усмотрению могут самостоятельно выбрать, как именно получать деньги: на карту NovaPay, на карту другого финучреждения, наличными в одном из 3,5 тыс. офисов Новой почты.

"NovaPay обеспечивает высокую скорость и удобство получения выплат. Ведь отделения "Новой почты" работают даже в самых отдаленных селах, в том числе и на прифронтовых территориях", — отмечают в пресс-службе.

Как получить деньги за аренду паев

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно:

посетить любое отделение Новой почты;

рассказать кассиру о желании получить выплаты за аренду земли;

предоставить документы, где удостоверяется личность;

получить средства на счет NovaPay, другого финучреждения или наличными.

В компании уточнили, что выплаты производятся с помощью услуги "Реестровые выплаты", что позволяет выполнять платежи оперативно, комфортно для всех участников процесса: благодаря одному переводу — средства поступят сотням получателей.

NovaPay является международным финансовым сервисом группы Nova на рынке финансовых услуг онлайн и офлайн в офисах Новой почты. Число транзакций через NovaPay в прошлом достигло 354 млн гривен, что на 31% больше показателя предыдущего года. Сумма повысилась на 41% — до 235,5 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее NovaPay запустил продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Также мы писали, NovaPay предоставил своим клиентам возможность использования карт в качестве зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления можно будет оперативно оформить в приложении.