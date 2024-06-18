NovaPay почне виплачувати гроші за оренду паїв — як працює послуга

Розрахунок через NovaPay. Фото: novapay.ua

Фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Завдяки цьому власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям, доступна можливість отримання виплат за допомогою цього сервісу.

Про це розповіли у пресцентрі компанії.

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Виплати за оренду паїв через NovaPay

Там зазначили, що орендодавці на власний розсуд можуть самостійно обрати, як саме отримувати гроші: на картку NovaPay, на карту іншої фінустанови, готівкою в одному з 3,5 тис. офісів Нової пошти.

"NovaPay забезпечує високу швидкість та зручність отримання виплат. Адже відділення "Нової пошти" працюють навіть у найвіддаленіших селах, у тому числі і на прифронтових територіях", — наголошують у пресслужбі.

Як отримати гроші за оренду паїв

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно:

завітати у будь-яке відділення Нової пошти;

розповісти касиру про бажання отримати виплати за оренду землі;

надати документи, де засвідчується особа;

одержати кошти на рахунок NovaPay, іншої фінустанови чи готівкою.

У компанії уточнили, що виплати здійснюють за допомогою послуги "Реєстрові виплати", що дозволяє виконувати платежі оперативно, комфортно для всіх учасників процесу: завдяки одному переказу — кошти надійдуть сотням одержувачів.

NovaPay є міжнародним фінансовим сервісом з групи Nova працює на ринку фінансових послуг онлайн та офлайн в офісах Нової пошти. Число транзакцій через NovaPay минулого сягнула 354 млн гривень, що на 31% більше за показник попереднього року. Сума підвищилась на 41% — до 235,5 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше NovaPay запустив продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Також ми писали, NovaPay надав для своїх клієнтів можливість використання карток як зарплатних та отримувати виплати від компаній. Заяви можна буде оперативно оформити у застосунку.