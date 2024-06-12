NovaPay пропонує клієнтам нові можливості — деталі

Мобільний застосунок NovaPay. Фото: itc.ua

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи Nova, запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Про це поінформували у пресцентрі NovaPay.

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Можливості для кредитування бізнесу NovaPay

Новий продукт спрямований на розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу, а саме для фізосіб-підприємців, які є:

резидентами України;

клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Програма кредитування для ФОП, що співпрацюють з групою компаній, ділитиметься на два типи кредитів:

короткостроковий (до трьох місяців — від 50 тис. до 500 тис. гривень, його базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — наприкінці терміну кредитування);

довгостроковий (до двох років — на суму від 100 тис. до 1 млн гривень, базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — щомісячне, аннуїтетними платежами).

Як оформити відповідний кредит

Для того, щоб оформити кредит, підприємці мають бути резидентами країни, клієнтами Нової пошти і NovaPay, а також мати постійний та стабільний дохід, платіжний рахунок у NovaPay. Клієнти зобов'язані:

надати необхідні документи;

дочекатися схвалення суми, а також типу кредиту;

підписати відповідну кредитну угоду.

Варто зауважити, що вкінці 2022 року сервіс NovaPay запустив перший кредитний продукт для власних клієнтів під назвою "Посилка в кредит". За 1,5 року його функціонування компанією було видано більш ніж 132 тис. кредитів на близько 850 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, NovaPay надав для своїх клієнтів можливість використання карток як зарплатних та отримувати виплати від компаній. Заяви можна буде оперативно оформити у застосунку.

Раніше ми писали, що платіжний сервіс NovaPay розширив послуги для своїх клієнтів. У відділеннях "Нової пошти" тепер можна отримувати міжнародні перекази MoneyGram.