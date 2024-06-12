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NovaPay запустит новый продукт — что станет доступно

12 июня 2024 13:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
NovaPay предлагает клиентам новые возможности — детали
Мобильное приложение NovaPay. Фото: itc.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Международный финансовый сервис NovaPay, входящий в группу Nova, запускает продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Об этом проинформировали в пресс-центре NovaPay.

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Возможности для кредитования бизнеса NovaPay

Новый продукт направлен на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, а именно для физлиц-предпринимателей:

  • резидентов Украины;
  • клиентов Новой почты и NovaPay.

Программа кредитования для ФЛП, сотрудничающих с группой компаний, будет делиться на два типа кредитов:

  • краткосрочный (до трех месяцев — от 50 тыс. до 500 тыс. гривен, его базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — в конце срока кредитования);
  • долгосрочный (до двух лет — на сумму от 100 тыс. до 1 млн гривен, базовая процентная ставка — 30% годовых. Возврат кредита — ежемесячный, аннуитетными платежами).

Как оформить соответствующий кредит

Чтобы оформить кредит, предприниматели должны быть резидентами страны, клиентами Новой почты и NovaPay, а также иметь постоянный и стабильный доход, платежный счет в NovaPay. Клиенты также обязаны:

  • предоставить необходимые документы;
  • дождаться одобрения суммы, а также типа кредита;
  • подписать соответствующее кредитное соглашение.

Стоит отметить, что в конце 2022 года сервис NovaPay запустил первый кредитный продукт для своих клиентов под названием "Посылка в кредит". За 1,5 года его функционирования компанией было выдано более 132 тыс. кредитов на около 850 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, NovaPay предоставил своим клиентам возможность использования карт в качестве зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления можно будет оперативно оформить в приложении.

Ранее мы писали, что платежный сервис NovaPay расширил услуги для своих клиентов. В отделениях "Новой почты" теперь можно получать международные переводы MoneyGram.

кредиты
Новая почта
NovaPay

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