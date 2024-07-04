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NovaPay запустила новий продукт для своїх клієнтів

4 липня 2024 15:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
NovaPay оновила послуги для клієнтів — що пропонують
Розрахунок через NovaPay. Фото: novapay.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), запустила у своєму мобільному застосунку новий продукт. Йдеться про надання розстрочки, завдяки чому можна буде оперативно отримати кредитні кошти буквально у кілька кліків.

Про це повідомляється на порталі компанії.

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Нові можливості від NovaPay

Як зазначається, новий продукт передбачатиме два формати/ А саме:

Розстрочку на платіж з історії фінансових операцій:

  • дозволить переводити вже здійснену транзакцію у позику;
  • здійснювати оплату за покупки, послуги ЖКГ чи переказ іншій людині (з картки на картку/за реквізитами IBAN);
  • доступно для клієнтів NovaPay чи інших банків.

Кредитні кошти на картку:

  • дозволяється використовувати для оплати покупок/зняття готівки.

За словами фінансового директора NovaPay Ігоря Приходька, оскільки у кожного клієнта свої потреби та ситуації, а пропозицій розстрочки обмежені, вирішили розробити програму позик, враховуючи різні випадки життя споживачів.

"Незалежно від того, чи шукаєте ви додаткові кошти після покупки, чи потребуєте фінансів для непередбачуваних ситуацій вже після того, як сплатили за щось. NovaPay забезпечить зручність і легкість", — розповів посадовець.

Серед умов розстрочки NovaPay:

  • оформлення через застосунок NovaPay.
  • термін від 3 до 12 місяців;
  • мінімальна сума — 1 тис. грн;
  • без першого внеску;
  • кредит на вже здійснений платіж дозволяється оформлювати упродовж місяця;
  • розмір позики залежить від кредитного ліміту (до 100 тис. грн);
  • погашення заборгованості рівними частинами щомісячно;
  • в автоматичному режимі списання платежів, достатньо мати гроші на картці на дату списання;
  • кредитна ставка — 0,00001% річних;
  • комісія за надання розстрочки — 3,5% від розміру кредиту на місяць (реальна річна відсоткова ставка — до 97,34%).

Під час дострокового погашення комісія стягується лише за фактичний термін використання кредиту, без переплат за повний строк кредитування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше NovaPay запустив продукт щодо кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Також ми писали, що NovaPay розпочав співпрацю з аграрними підприємствами. Завдяки цьому власникам земельних паїв, які здають їх в оренду цим компаніям, доступна можливість отримання виплат за допомогою цього сервісу.

Нова пошта пошта NovaPay

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