Не только зерно — что Украина продает за границу и кто покупает

Сбор урожая в Украине. Фото: УНИАН

Экспорт зерновых культур остается чрезвычайно важным для Украины, особенно в условиях полномасштабной войны с РФ. Однако, кроме зерна, государство поставляет за границу еще и бобовые культуры, например сою.

Как сообщает информагентство "АПК-Информ", по итогам февраля экспорт сои из Украины вырос впервые за последние четыре месяца, достигнув 382 тыс. тонн.

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Отмечается, что этот показатель — рекорд за всю историю наблюдений.

"Экспортный потенциал украинской сои в 2024/25 маркетинговом году (МГ) уже выполнен на 66% и дальнейшие ее отгрузки на внешние рынки могут быть ограничены из-за поступления данной культуры нового урожая из Южной Америки. Однако, на фоне набирающих обороты тарифных войн, спрос на украинскую культуру может сохраниться на достаточно высоком уровне", — говорится в сообщении.

Более 1 млн тонн сои Украина экспортировала различным странам Европейского Союза. Больше всего среди стран ЕС украинскую сою покупали:

Нидерланды — 304 тыс. тонн;

Германия — 144 тыс. тонн;

Румыния — 122 тыс. тонн.

Относительно стран импортеров, в текущем сезоне первенство перешло к Турции, хотя объемы закупок в целом снизились на 11%. В страну было отправлено 530 тыс. тонн сои.

"Темпы внутренней переработки соевых бобов тоже демонстрируют рекордные объемы из-за достаточно сложной ситуации для заводов в секторе подсолнечника. Такая ситуация создает неплохие условия для сохранения посевных площадей под данной культурой в стране в 2025 г. на высоких для отрасли показателях", — отмечают эксперты.

Напомним, недавно мы рассказывали, как в Украине изменились цены на зерно. Понижательная ценовая динамика на экспортном рынке сейчас наблюдается по одной из агрокультур.

Также мы писали, что на украинском агрорынке дешевеет подсолнечник. Эксперты рассказали, что влияет на цены.