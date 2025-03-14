Не тільки зерно — що Україна продає за кордон і хто купує

Збір урожаю в Україні. Фото: УНІАН

Експорт зернових культур залишається надзвичайно важливим для України, особливо в умовах повномасштабної війни з РФ. Однак, крім зерна, держава постачає за кордон ще й бобові культури, наприклад сою.

Як повідомляє інформагентство "АПК-Інформ", за підсумками лютого експорт сої з України зріс вперше за останні чотири місяці, досягнувши 382 тис. тонн.

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Зазначається, що цей показник — рекорд за всю історію спостережень.

"Експортний потенціал української сої в 2024/25 маркетинговому році (МР) вже виконано на 66% і подальше її відвантаження на зовнішні ринки може бути обмеженим через надходження даної культури нового урожаю з Південної Америки. Однак, на тлі тарифних війн, що набирають обертів, попит на українську культуру може зберегтися на досить високому рівні", — йдеться у повідомленні.

Понад 1 млн тонн сої Україна експортувала різним країнам Європейського Союзу. Найбільше серед країн ЄС українську сою купували:

Нідерланди — 304 тис. тонн;

Німеччина — 144 тис. тонн;

Румунія — 122 тис. тонн.

Щодо країн імпортерів, у поточному сезоні першість перейшла до Туреччини, хоча обсяги закупівель у цілому знизилися на 11%. До країни було відправлено 530 тис. тонн сої.

"Темпи внутрішньої переробки соєвих бобів теж демонструють рекордні обсяги через досить складну ситуацію для заводів у секторі соняшнику. Така ситуація створює непогані умови для збереження посівних площ під даною культурою в країні у 2025 р. на високих для галузі показниках", — зауважують експерти.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як в Україні змінилися ціни на зерно. Знижувальна цінова динаміка на експортному ринку наразі спостерігається щодо однієї з агрокультур.

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