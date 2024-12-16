Цены на зерно – какая ситуация на рынке в последний месяц зимы

Зерно на судне. Фото: Daniel Mihailescu/AFP

На украинском аграрном рынке в декабре сохраняется активность по "движению" цен. Причем цены меняются динамично в зависимости от ситуации на внешних рынках.

Об этом говорится в Telegram-канале SPIKE BROKERS.

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Как отмечают аналитики, европейские покупатели кукурузы активно выходят на рынок, поэтому цены на эту культуру росли. Относительно Украины, то цены в портах Одессы с 10 по 15 декабря выросли на четыре доллара за тонну, остановившись на уровне 204-205 долларов.

Покупатели предлагают подписывать контракты на 2025 год, поскольку ожидают, что в январе-феврале логистические расходы станут дороже. Этот прогноз заставляет производителей аграрной продукции еще более активно продавать свой товар.

Цены на продовольственную пшеницу в последнюю неделю оставались стабильными, хотя немного прибавило в цене фуражное зерно. Все потому, что на внешнем рынке подорожали кукуруза и ячмень.

Стоимость подсолнечника на украинском рынке не претерпела серьезных изменений, но спрос со стороны перерабатывающих заводов вырос. Из-за малого предложения покупатели предлагают премии за большие объемы и быструю доставку.

Тем временем на спотовом рынке масла цены снизились на 15-20 долларов и теперь составляют около 1 095 долларов за тонну (СРТ порт). Европейские покупатели сои демонстрируют низкую активность, поскольку запасы культуры еще не иссякли. В то время как в Украине цены в портах постепенно снижаются, хотя некоторые переработчики не против финансировать крупные партии.

Спрос на рапс в Европейском Союзе остается высоким, но значительное предложение из Канады и Австралии создает конкурентное давление. Ожидаемое поступление больших объемов из этих стран до конца февраля, по всей вероятности, повлияет и на украинские цены и экспорт.

Напомним, что в 2024 году украинские аграрии активно экспортировали за границу зерновую продукцию, несмотря на полномасштабную войну с Россией. Больше всего за границу отправили:

ячменя — 1 867 млн тонн;

ржи — 10, 8 тыс. тонн;

кукурузы — 7 776 млн тонн.

Также мы рассказывали, что украинское зерно "завоевывает" испанский рынок. Эта европейская страна заинтересована в поставках и в 2025 году.