Ціни на зерно — яка ситуація на ринку в останній місяць зими

Зерно на судні. Фото: Daniel Mihailescu/AFP

На українському аграрному ринку у грудні зберігається активність щодо "руху" цін. При чому ціни змінюються динамічно, залежно від ситуації на зовнішніх ринках.

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Що відбувалося з цінами на зернові культури

Як зазначають аналітики, європейські покупці кукурудзи активно виходять на ринок, тож ціни на цю культуру зростали. Щодо України, то ціни в портах Одеси з 10 по 15 грудня зросли на чотири долари за тонну, зупинившись на рівні 204-205 доларів.

Покупці пропонують підписувати контракти на 2025 рік, оскільки очікують, що у січні-лютому логістичні витрати стануть дорожчими. Цей прогноз змушує виробників аграрної продукції ще активніше продавати свій товар.

Ціни на продовольчу пшеницю впродовж останнього тижня залишалися стабільними, хоча трохи додало у ціні фуражне зерно. Усе тому, що на зовнішньому ринку здорожчали кукурудза та ячмінь.

Вартість соняшника на українському ринку не зазнала серйозних змін, але попит з боку переробних заводів зріс. Через замалі пропозиції покупці пропонують премії за великі обсяги та швидку доставку.

Тим часом на спотовому ринку олії ціни знизилися на 15-20 доларів і тепер становлять близько 1 095 доларів за тонну (СРТ порт). Європейські покупці сої демонструють низьку активність, оскільки запаси культури ще не вичерпалися. Тоді як в Україні ціни в портах поступово знижуються, хоча деякі переробники не проти фінансувати великі партії.

Попит на ріпак у Європейському Союзі залишається високим, але значна пропозиція з Канади та Австралії створює конкурентний тиск. Очікуване надходження великих обсягів з цих країн до кінця лютого, ймовірно, повпливає й на українські ціни та експорт.

Нагадаємо, що у 2024 році українські аграрії активно експортували за кордон зернову продукцію попри повномасштабну війну з Росією. Найбільше за кордон відправили:

ячменю — 1 867 млн тонн;

жита — 10, 8 тис. тонн;

кукурудзи — 7 776 млн тонн.

Також ми розповідали, що українське зерно "завойовує" іспанський ринок. Ця європейська країна зацікавлена у поставках й у 2025 році.