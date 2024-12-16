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Які ціни на зерно в Україні та що відбувається на ринку у грудні

16 грудня 2024 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на зерно — яка ситуація на ринку в останній місяць зими
Зерно на судні. Фото: Daniel Mihailescu/AFP
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На українському аграрному ринку у грудні зберігається активність щодо "руху" цін. При чому ціни змінюються динамічно, залежно від ситуації на зовнішніх ринках. 

Про це йдеться у Telegram-каналі SPIKE BROKERS

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Що відбувалося з цінами на зернові культури 

Як зазначають аналітики, європейські покупці кукурудзи активно виходять на ринок, тож ціни на цю культуру зростали. Щодо України, то ціни в портах Одеси з 10 по 15 грудня зросли на чотири долари за тонну, зупинившись на рівні 204-205 доларів.

Покупці пропонують підписувати контракти на 2025 рік, оскільки очікують, що у січні-лютому логістичні витрати стануть дорожчими. Цей прогноз змушує виробників аграрної продукції ще активніше продавати свій товар. 

Ціни на продовольчу пшеницю впродовж останнього тижня залишалися стабільними, хоча трохи додало у ціні фуражне зерно. Усе тому, що на зовнішньому ринку здорожчали кукурудза та ячмінь.

Вартість соняшника на українському ринку не зазнала серйозних змін, але попит з боку переробних заводів зріс. Через замалі пропозиції покупці пропонують премії за великі обсяги та швидку доставку. 

Тим часом на спотовому ринку олії ціни знизилися на 15-20 доларів і тепер становлять близько 1 095 доларів за тонну (СРТ порт). Європейські покупці сої демонструють низьку активність, оскільки запаси культури ще не вичерпалися.  Тоді як в Україні ціни в портах поступово знижуються, хоча деякі переробники не проти фінансувати великі партії.

Попит на ріпак у Європейському Союзі залишається високим, але значна пропозиція з Канади та Австралії створює конкурентний тиск. Очікуване надходження великих обсягів з цих країн до кінця лютого, ймовірно, повпливає й на українські ціни та експорт. 

Нагадаємо, що у 2024 році українські аграрії активно експортували за кордон зернову продукцію попри повномасштабну війну з Росією. Найбільше за кордон відправили: 

  • ячменю — 1 867 млн тонн;
  • жита — 10, 8 тис. тонн;
  • кукурудзи — 7 776 млн тонн.

Також ми розповідали, що українське зерно "завойовує" іспанський ринок. Ця європейська країна зацікавлена у поставках й у 2025 році. 

ринок ціни в Україні зерно ціни пшениця

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