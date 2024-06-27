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Финучреждения обновили валютный курс — сколько стоят доллар и евро

27 июня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 28 июня — как банки обновили цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках незначительно подешевел. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 28 июня 2024 года также установлен новый официальный курс.

Такие данные приводит пресс-служба Нацбанка и сайты по мониторингу.

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Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,53 грн (+0,02);
  • евро — 43,35 грн (+0,04);
  • злотый — 10,04 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как сообщает Kurs, на наличном рынке Украины незначительно подешевел доллар. Стоит в среднем в покупке 40,40 грн (0,00), в продаже — 40,88 грн (-0,02). Евро при покупке стоит — 43,25 грн (-0,03), в продаже — 43,96 грн (-0,04).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (0,00), в продаже — 40,90 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,76 грн (-0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (-0,05), при продаже — 40,95 грн (-0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает мониторинговый портал Minfin, в обменных пунктах доллар в покупке стоит 40,76 грн (-0,02), в продаже — 40,83 грн (-0,02). Евро стоит в покупке 43,81 грн (+0,01), в продаже — 43,96 грн (-0,04).

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Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Также мы писали, что первая в мире криптовалюта биткоин продолжит дорожать. И в будущем одна монета BTC обойдется в 10 миллионов долларов США. Причем биткоин признают большинство компаний мира и даже Китай.

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