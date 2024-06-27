Курс валют на 28 червня — як банки оновили ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках незначно подешевшав. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), на 28 червня 2024 року також встановлено новий офіційний курс.

Такі дані наводить пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,53 грн (+0,02);

євро — 43,35 грн (+0,04);

злотий — 10,04 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на готівковому ринку України незначно подешевшав долар. Коштує у середньому у купівлі 40,40 грн (0,00), у продажу — 40,88 грн (-0,02). Євро під час купівлі коштує — 43,25 грн (-0,03), у продажу — 43,96 грн (-0,04).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,30 грн (0,00), у продажу — 40,90 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,76 грн (-0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,05), під час продажу — 40,95 грн (-0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє моніторинговий портал Minfin, в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 40,76 грн (-0,02), у продажу — 40,83 грн (-0,02). Євро коштує у купівлі 43,81 грн (+0,01), у продажу — 43,96 грн (-0,04).

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Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Також ми писали, що перша у світі криптовалюта біткоїн продовжить дорожчати. І в майбутньому одна монета BTC коштуватиме 10 мільйонів доларів США. Причому біткоїн визнають більшість компаній світу і навіть Китай.