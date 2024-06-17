Курс валют на 18 июня — доллар в банках и обменниках застыл

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке не изменился. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 18 июня 2024 года, официальный курс американской валюты остался на прежнем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и сайты по мониторингу.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Да, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,64 грн (0,00);

евро — 43,53 грн (+0,06);

злотый — 9,98 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Как отмечает издание Kurs, на наличном рынке доллар застыл. Стоит в среднем по покупке 40,54 грн (0,00), в продаже — 41,07 грн (0,00). Евро в покупке стоит 43,46 грн (-0,11), в продаже — 44,24 грн (-0,14).

ПриватБанк покупает доллар за 40,40 грн (0,00), продает – за 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,92 грн (+0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (0,00), при продаже — 41,00 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменных пунктах доллар подешевел в покупке, стоит 40,91 грн (-0,04), при продаже — 41,01 грн (-0,06). Евро стоит в покупке 44,12 грн (0,00), в продаже — 44,30 грн (-0,01).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе с 10 по 14 июня усилил поддержку гривны. Регулятор на фоне девальвации нацвалюты увеличил продажи валюты на межбанковском валютном рынке более чем на 29%.

Мы также писали, что финансовые эксперты и домохозяйства прогнозируют значительный рост курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Эти ожидания разделяют и банкиры, указывая на возможные экономические изменения и внешние факторы.