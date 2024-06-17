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Нацбанк витратив на підтримку гривні більше валюти — деталі

17 червня 2024 14:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Валютний курс в Україні — НБУ посилив підтримку гривні
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня, з 10 по 14 червня, посилив підтримку гривні. Регулятор на тлі девальвації нацвалюти збільшив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку на понад 29%.

Про це свідчать дані регулятора.

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Валютні інтервенції на міжбанку

За даними НБУ, обсяг чистого продажу валюти на міжбанку порівняно з попереднім тижнем зріс до 897,82 млн доларів. За цей час регулятор придбав на міжбанку 0,18 млн доларів, а євро не купував і не продавав.
З початку 2024 року Нацбанк для підтримки курсу гривні продав 12,89 млрд доларів, а купив майже 116 млн доларів.

За весь минулий рік регулятор купив на міжбанківському ринку 219,85 млн доларів, продав 28,829 млрд доларів. Євро торік не купував і не продавав.
На початку повномасштабної війни, у 2022 році, НБУ купив на міжбанку 3,267 млрд доларів і 110 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Підтримка курсу гривні під час війни

Національний банк у липні 2022 року зафіксував курс долара на рівні 36,56 гривні. Таким курс тримав до 3 жовтня 2023 року. Після чого здійснив перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Відтоді здійснює регулювання офіційного курсу шляхом виходу на міжбанківський ринок із продажем валюти. За підсумком торгів на міжбанку визначається курс.

На 17 червня НБУ встановив офіційний курс долара на такому рівні — 40,64 грн (-0,05).

 

курс долара
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного —  до 42 гривень.

Ми також писали, що фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Ці очікування поділяють і банкіри, вказуючи на можливі економічні зміни та зовнішні фактори.

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