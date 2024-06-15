Прогноз курсу долара на 2024 рік — чого очікують експерти

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Ці очікування поділяють і банкіри, вказуючи на можливі економічні зміни та зовнішні фактори.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України.

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Курсові очікування на наступні 12 місяців

За даними фінансових аналітиків, курс долара до гривні у червні 2024 року може досягти рівня 42,80 грн/долар, що є зростанням порівняно з квітнем, коли він становив 41,81 грн/долар.

Курсові очікування. Джерело: НБУ

Населення прогнозує курс на рівні 41,03 грн/долар, виходячи з останніх даних за травень, що свідчить про сприйняття більш остаточних тенденцій. У своєму прогнозі банкіри у квітні передбачали курс на рівні 41,69 грн/долар.

Курсові очікування. Джерело: НБУ

Економіст та член ради Національного банку України Василь Фурман сказав, що сучасний курс гривні піддається впливу різних чинників, але загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, невелике послаблення гривні у травні пов'язане з активізацією бюджетних видатків, що свідчить про відносну стійкість національної валюти в умовах змінного економічного середовища.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — 42 гривні.

Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти — готівкової валюти за безготівкову гривню (з оплатою з поточного рахунку). Максимальний обсяг — до 100 тисяч гривень на день.