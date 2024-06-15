Прогноз курсу долара на 2024 рік — чого очікують експерти

Курс долара на рік — який прогноз дали експерти
Фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Ці очікування поділяють і банкіри, вказуючи на можливі економічні зміни та зовнішні фактори.
Про це свідчать результати опитування Національного банку України.
Курсові очікування на наступні 12 місяців
За даними фінансових аналітиків, курс долара до гривні у червні 2024 року може досягти рівня 42,80 грн/долар, що є зростанням порівняно з квітнем, коли він становив 41,81 грн/долар.
Населення прогнозує курс на рівні 41,03 грн/долар, виходячи з останніх даних за травень, що свідчить про сприйняття більш остаточних тенденцій. У своєму прогнозі банкіри у квітні передбачали курс на рівні 41,69 грн/долар.
Економіст та член ради Національного банку України Василь Фурман сказав, що сучасний курс гривні піддається впливу різних чинників, але загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, невелике послаблення гривні у травні пов'язане з активізацією бюджетних видатків, що свідчить про відносну стійкість національної валюти в умовах змінного економічного середовища.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — 42 гривні.
Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти — готівкової валюти за безготівкову гривню (з оплатою з поточного рахунку). Максимальний обсяг — до 100 тисяч гривень на день.
Читайте Новини.LIVE!