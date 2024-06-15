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Курс доллара на год — какой прогноз дали эксперты

15 июня 2024 11:26
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Ирина Шпак
редактор
Прогноз курса доллара на 2024 год — чего ожидают эксперты
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Финансовые эксперты и домохозяйства прогнозируют значительный рост курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Эти ожидания разделяют и банкиры, указывая на возможные экономические изменения и внешние факторы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины.

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Курсовые ожидания на следующие 12 месяцев

По данным финансовых аналитиков, курс доллара по отношению к гривне в июне 2024 года может достичь уровня 42,80 грн/доллар, что является ростом по сравнению с апрелем, когда он составлял 41,81 грн/доллар.

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Курсовые ожидания. Источник: НБУ

Население прогнозирует курс на уровне 41,03 грн/доллар исходя из последних данных за май, что свидетельствует о восприятии более окончательных тенденций. В своем прогнозе банкиры в апреле предусматривали курс на уровне 41,69 грн/доллар.

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Курсовые ожидания. Источник: НБУ

Экономист и член совета Национального банка Украины Василий Фурман сказал, что современный курс гривны подвергается влиянию разных факторов, но в целом ситуация находится под контролем Национального банка. К примеру, небольшое ослабление гривни в мае связано с активизацией бюджетных расходов, что свидетельствует об относительной устойчивости национальной валюты в условиях изменяющейся экономической среды.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 гривны. При пессимистическом — 42 гривны.

Мы также писали, что Национальный банк Украины (НБУ) официально разрешил банкам запустить для населения еще один вид покупки иностранной валюты — наличной валюты за безналичную гривну (с оплатой с текущего счета). Максимальный объем — до 100 тысяч гривен в день.

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