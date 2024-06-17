Валютный курс в Украине — НБУ усилил поддержку гривны

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе, с 10 по 14 июня, усилил поддержку гривны. Регулятор на фоне девальвации нацвалюты увеличил продажи валюты на межбанковском валютном рынке более чем на 29%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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По данным НБУ, объем чистой продажи валюты на межбанке по сравнению с предыдущей неделей вырос до 897,82 млн долларов. За это время регулятор приобрел на межбанке 0,18 млн долларов, а евро не покупал и не продавал.

С начала 2024 года Нацбанк для поддержки курса гривны продал 12,89 млрд долларов, а купил почти 116 млн долларов.

За весь прошлый год регулятор купил на межбанковском рынке 219,85 млн долларов, продал 28,829 млрд долларов. Евро в прошлом году не покупал и не продавал.

В начале полномасштабной войны, в 2022 году, НБУ купил на межбанке 3,267 млрд долларов и 110 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Поддержка курса гривны во время войны

Национальный банк в июле 2022 года зафиксировал курс доллара на уровне 36,56 гривны. Таким курс держал до 3 октября 2023 года. После чего совершил переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

С тех пор регулирует официальный курс путем выхода на межбанковский рынок с продажей валюты. На основе торгов на межбанке определяется курс.

На 17 июня НБУ установил официальный курс доллара на таком уровне — 40,64 грн (-0,05).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 гривны. При пессимистическом — до 42 гривен.

Мы также писали, что финансовые эксперты и домохозяйства прогнозируют значительный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев. Эти ожидания разделяют и банкиры, указывая на возможные экономические изменения и внешние факторы.