Курс валют на 18 червня — долар у банках та обмінниках застиг

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку не змінився. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 18 червня 2024 року, офіційний курс американської валюти залишився на колишньому рівні.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та сайтах з моніторингу.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,64 грн (0,00);

євро — 43,53 грн (+0,06);

злотий — 9,98 грн (+0,04).

Курс валют у банках

Як зазначає видання Kurs, на готівковому ринку долар застиг. Коштує у середньому у купівлі 40,54 грн (0,00), в продажу — 41,07 грн (0,00). Євро у купівлі коштує 43,46 грн (-0,11), у продажу — 44,24 грн (-0,14).

ПриватБанк купує долар за 40,40 грн (0,00), продає — за 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,92 грн (+0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (0,00), під час продажу — 41,00 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінних пунктах долар подешевшав у купівлі, коштує 40,91 грн (-0,04), під час продажу — 41,01 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі 44,12 грн (0,00), у продажу — 44,30 грн (-0,01).

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Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня, з 10 по 14 червня, посилив підтримку гривні. Регулятор на тлі девальвації нацвалюти збільшив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку на понад 29%.

Ми також писали, фінансові експерти та домогосподарства прогнозують значне зростання курсу долара до гривні впродовж наступних 12 місяців. Ці очікування поділяють і банкіри, вказуючи на можливі економічні зміни та зовнішні фактори.