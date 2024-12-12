Цены на кукурузу в Украине на 11 декабря 2024 года

Кукуруза. Фото: Pixabay.com

Фуражная кукуруза на украинском рынке дорожает. Цены на зерно менялись всю последнюю неделю.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и почему меняются цены на кукурузу.

Читайте также:

Что влияет на цены на фуражную кукурузу

Аналитики объяснили изданию АПК-Информ, что аграрии не спешат распродавать кукурузу, поэтому именно их действия поддерживали цены на эту культуру и способствовали их росту. При этом часть продавцов хотела удержать свою продукцию вплоть до весны 2025 года.

В то же время спрос на кукурузу со стороны потребителей был высоким, но по максимальным и приближенным к ним ценам покупать зерновую продукцию соглашалась малая часть заинтересованных покупателей.

Поэтому цены на фуражную кукурузу держались на высоком уровне. По данным специализированного портала Tripoli.land, в период с 4 по 12 декабря цены на кукурузу стабильно росли. Так, средняя стоимость изменилась с 8 363 до 8 465 гривен за тонну.

Что влияет на цены на кукурузу

Логистика — важный фактор для покупки или продажи сельхозпродукции. Правильно выстроенная доставка кукурузы за границу играет едва ли не решающую роль в формировании цен на эту культуру. Также на стоимость могут повлиять и другие факторы, а именно:

состояние национальной валюты;

цена на посевной материал, агрохимию и средства защиты растений;

как развиваются альтернативные рынки кормов, смежные рынки пшеницы и ячменя; расходы на топливо, цена сельхозтехники и услуг по сбору урожая.

Какая украинская зерновая культура приобретает популярность за границей

По информации Всеукраинского аграрного совета, по итогам ноября украинские аграрии экспортировали за границу 2,5 млн. тонн кукурузы. Тогда же покупатели законтрактовали на последний месяц зимы еще более 2 млн. тонн. При этом эксперты считают, что объемы экспорта будут значительно выше.

"Такая активность на рынке способствует постепенному росту цен на кукурузу на условиях CPT, которые уже приближаются к 200 долл. за тонну", — считают аналитики.

Напомним также, что в конце 2024 года в Украине наблюдается рост цен на пшеницу. В то же время, европейские цены остаются стабильными.