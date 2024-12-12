Ціни на кукурудзу в Україні станом на 12 грудня 2024 року

Кукурудза. Фото: Pixabay.com

Фуражна кукурудза на українському ринку дорожчає. Ціни на зерно змінювалися увесь останній тиждень.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як і чому змінюються ціни на кукурудзу.

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Що впливає на ціни на фуражну кукурудзу

Аналітики пояснили виданню АПК-Інформ, що аграрії не поспішають продавати кукурудзу, тож саме їхні дії підтримували ціни на цю культуру та сприяли їхньому зростанню. При цьому частина продавців хотіла притримати свою продукцію аж до весни 2025 року.

Тим часом попит з боку споживачів був високим, але за максимальними та наближеними до них цінами купувати зернову продукцію погоджувалась мала частина зацікавлених покупців.

Тож ціни на фуражну кукурудзу трималися на високому рівні.За даними спеціалізованого порталу Tripoli.land, в період з 4 по 12 грудня ціни на кукурудзу стабільно зростали. Так, середня вартість змінилася з 8 363 до 8 465 гривень за тонну.

Як формуються ціни на кукурудзу

Логістика — важливий фактор для купівлі чи продажу сільгосппродукції. Правильно вибудувана доставка кукурудзи за кордон відіграє чи не вирішальну роль у формуванні цін на цю культуру. Також на вартість можуть повпливати й інші фактори, а саме:

стан національної валюти;

ціна на посівний матеріал, агрохімію і засоби захисту рослин;

як розвиваються альтернативні ринки кормів, суміжні ринки пшениці і ячменю, витрати на паливо, ціна сільгосптехніки та послуг зі збору врожаю.

Яка українська зернова культура набуває популярності за кордоном

За інформацією Всеукраїнської аграрної ради, за підсумками листопада українські аграрії експортували за кордон 2,5 млн тонн кукурудзи. Тоді ж покупці законтрактували на останній місяць зими ще понад 2 млн тонн. При цьому експерти вважають, що обсяги експорту будуть значно вищими.

"Така активність на ринку сприяє поступовому зростанню цін на кукурудзу на умовах CPT, які вже наближаються до 200 доларів за тонну", — вважають аналітики.

Нагадаємо також, що наприкінці 2024 року в Україні спостерігається зростання цін на пшеницю. Водночас європейські ціни залишаються стабільними.