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Банки и обменники изменили курс доллара

16 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 16 декабря — банки обновили цены на валюту
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) вновь установили официальный курс доллара на уровне выше 37 гривен. Финучреждения и обменники также изменили стоимость американской валюты.

Такие данные обнародованы на официальном портале Нацбанка.

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Так, по информации НБУ, официальный курс установлен на следующем уровне:

  • доллар — 37,02 грн (+0,03);
  • евро — 40,51 грн/евро (+0,10);
  • злотый — 9,39 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке Украины валюта несколько изменилась в цене. В среднем доллар стоит 37,54 грн. В покупке — 37,07 грн (-0,03), в продаже — 37,63 грн (-0,03). Стоимость евро в покупке 40,28 грн (+0,17), в продаже — 41,22 грн (+0,17).

Свежий курс валют в ведущих банках

 

курс валют на 16 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 16 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,40 грн (-0,01), в продаже — 37,60 грн (0,00). Стоимость евро в покупке — 40,75 грн (+0,00), в продаже — 41,00 грн (-0,02).

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) поддержали решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевая процентная ставка опустилась не слишком сильно.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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