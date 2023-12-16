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Банки та обмінники змінили курс долара

16 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 16 грудня — банки оновили ціни на валюту
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) знову встановили офіційний курс долара на рівні вище 37 гривень. Фінустанови та обмінники також змінили вартість американської валюти.

Такі дані оприлюднені на офіційному порталі Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, офіційний курс встановлено на наступному рівні:

  • долар — 37,02 грн (+0,03);
  • євро — 40,51 грн/євро (+0,10);
  • злотий — 9,39 грн/PLN (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку України валюта дещо змінилась в ціні. У середньому долар коштує 37,54 грн. У купівлі — 37,07 грн (-0,03), у продажу — 37,63 грн (-0,03). Вартість євро у купівлі 40,28 грн (+0,17), в продажу — 41,22 грн (+0,17).

Свіжий курс валют у провідних банках

 

курс валют на 16 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 16 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,40 грн (-0,01), у продажу — 37,60 грн (0,00). Вартість євро у купівлі — 40,75 грн (+0,00), у продажу — 41,00 грн (-0,02).

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Нагадаємо, раніше у Національному банку України (НБУ) підтримали рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключова відсоткова ставка опустилась не надто сильно.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

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