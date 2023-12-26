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Зимова гуманітарна допомога — заявки приймають у шести регіонах

26 грудня 2023 12:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гумдопомога на зиму — українці можуть подавати заявки у шістьох областях
Волонтери спілкуються з людьми. Фото: kharkivoda.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці завдяки спільній діяльності низки благодійних фондів можуть отримати гуманітарну допомогу на зиму. Оформити її можуть громадяни шести регіонів країни.

Про це повідомляє To4ka.fun.

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Гуманітарна допомога на зиму

Зимову допомогу можна отримати в рамках проєкту "Забезпечення опалювальними приладами та непродовольчими товарами для підготовки до зими вразливих ВПО та непереміщених осіб у районах України, що постраждали від конфлікту".

Її надають фонд Terre des hommes в Україні, благодійний фонд "Добробут України" за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Українці можуть отримати засоби які для індивідуального утеплення, так і для утеплення великих житлових приміщень.

Хто може отримати допомогу

Як зазначається, проєкт покликаний допомогти у підготовці до зими постійних та тимчасових жителів таких областей:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська.

Проєкт передбачає надання наборів для індивідуального утеплення та утеплення житлових приміщень на час зими.

Зокрема, зараз у рамках співпраці з Charitable Foundation "Eudemony of Ukraine" можна оформити допомогу у Харківській та Чернігівській областях у таких громадах:

у Чернігівській області:

  • Городнянська;
  • Ніжинська;
  • Прилуцька;
  • Куликівська;
  • Носівська;
  • Бахмацька;
  • Чернігівська;
  • Сосницька.

У Харківській області:

  • Зачепилівська;
  • Донецька громада;
  • Харківська;
  • Куп'янська;
  • Вільшанська;
  • Богодухівська;
  • Люботинська;
  • Золочівська;
  • Ізюмська;
  • Чугуївська.

Отримати гуманітарну допомогу для себе чи громади можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму за посиланням.

 

гуманітарна допомога
Джерело: ГФУ

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці мають можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації, яка бореться з голодом та його першопричинами у всьому світі Action Against Hunger (ACF).

Також ми писали, що частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.

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