Гумпомощь на зиму — украинцы могут подавать заявки в шести областях

Зимняя гуманитарная помощь — заявки принимают в шести регионах
Украинцы, благодаря совместной деятельности ряда благотворительных фондов, могут получить гуманитарную помощь на зиму. Оформить его могут граждане в шести регионах страны.
Об этом сообщает To4ka.fun.
Гуманитарная помощь на зиму
Зимнюю помощь можно получить в рамках проекта "Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины".
Ее предоставляют фонд Terre des hommes в Украине, благотворительный фонд "Добробут Украины" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.
Украинцы могут получить средства как для индивидуального утепления, так и для утепления больших жилых помещений.
Кто может получить помощь
Как отмечается, проект призван помочь в подготовке к зиме постоянных и временных жителей таких областей:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская.
Проект предусматривает предоставление наборов для индивидуального утепления и утепления жилых помещений на время зимы.
В частности, сейчас в рамках сотрудничества с Charitable Foundation "Eudemony of Ukraine" можно оформить помощь в Харьковской и Черниговской областях в следующих громадах:
в Черниговской области:
- Городнянская;
- Нежинская;
- Прилуцкая;
- Куликовская;
- Носовская;
- Бахмацкая;
- Черниговская;
- Сосницкая.
В Харьковской области:
- Зачепиловская;
- Донецкая община;
- Харьковская;
- Купянская;
- Ольшанская;
- Богодуховская;
- Люботинская;
- Золочевская;
- Изюмская;
- Чугуевская.
Получить гуманитарную помощь для себя или общины можно, заполнив специальную онлайн-форму по следующей ссылке.
Больше о помощи
Напомним, у украинцев есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации, которая борется с голодом и его первопричинами во всем мире Action Against Hunger (ACF).
Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысяч гривен в месяц на одного человека.
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