Гумпомощь на зиму — украинцы могут подавать заявки в шести областях

Волонтеры общаются с людьми. Фото: kharkivoda.gov.ua

Украинцы, благодаря совместной деятельности ряда благотворительных фондов, могут получить гуманитарную помощь на зиму. Оформить его могут граждане в шести регионах страны.

Об этом сообщает To4ka.fun.

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Гуманитарная помощь на зиму

Зимнюю помощь можно получить в рамках проекта "Обеспечение отопительными приборами и непродовольственными товарами для подготовки к зиме уязвимых ВПЛ и неперемещенных лиц в пострадавших от конфликта районах Украины".

Ее предоставляют фонд Terre des hommes в Украине, благотворительный фонд "Добробут Украины" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Украинцы могут получить средства как для индивидуального утепления, так и для утепления больших жилых помещений.

Кто может получить помощь

Как отмечается, проект призван помочь в подготовке к зиме постоянных и временных жителей таких областей:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская.

Проект предусматривает предоставление наборов для индивидуального утепления и утепления жилых помещений на время зимы.

В частности, сейчас в рамках сотрудничества с Charitable Foundation "Eudemony of Ukraine" можно оформить помощь в Харьковской и Черниговской областях в следующих громадах:

в Черниговской области:

Городнянская;

Нежинская;

Прилуцкая;

Куликовская;

Носовская;

Бахмацкая;

Черниговская;

Сосницкая.

В Харьковской области:

Зачепиловская;

Донецкая община;

Харьковская;

Купянская;

Ольшанская;

Богодуховская;

Люботинская;

Золочевская;

Изюмская;

Чугуевская.

Получить гуманитарную помощь для себя или общины можно, заполнив специальную онлайн-форму по следующей ссылке.

Источник: ГФУ

Больше о помощи

Напомним, у украинцев есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации, которая борется с голодом и его первопричинами во всем мире Action Against Hunger (ACF).

Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысяч гривен в месяц на одного человека.