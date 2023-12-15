Допомога для ВПО — як отримати гроші від Action Against Hunger

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українці мають можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації, яка бореться з голодом та його першопричинами у всьому світі Action Against Hunger (ACF). Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

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Так, за наявності необхідних документів та відповідності умовам програми допомоги українцям нададуть фінансову підтримку.

Як зазначається, Action Against Hunger (ACF) займається реалізацією проєкту надання грошової допомоги виключно для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які упродовж останніх 30 днів прибули з районів активних бойових дій у Чернівецьку громаду (м. Чернівці).

Як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб отримати кошти, спочатку потрібно пройти реєстрацію. Після розгляду заявки організатори винесуть остаточний вердикт. Для цього потрібно:

заповнити спеціальну форму;

дочекатися дзвінка представників організації;

подати документи на отримання допомоги.

Йдеться про такі оригінали документів:

паспорта;

індивідуального податкового номера;

свідоцтва про народження дитини (дітей);

довідку ВПО.

"Зверніть увагу, що заповнення цієї форми не є реєстрацією в програмі. Вся інформація яку ви надаєте, буде перевірена на відповідність критеріям програми. Наші фахівці зв'яжуться тільки з тими домогосподарствами, які підходять під критерії та повідомлять про наступні кроки", — зазначають в організації.

Водночас, в організації не вказують, на які саме грошові суми можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи.

Усі деталі можна дізнатися за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці, які хочуть отримати грошову допомогу від ООН в 2023 році, мають поспішити з подачею заявок. Залишився один день.

Також ми писали, що частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.