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Украинцы могут получить деньги от Action Against Hunger — какие условия

15 декабря 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для ВПЛ — как получить деньги от Action Against Hunger
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации, которая борется с голодом и его первопричинами во всем мире Action Against Hunger (ACF). Для этого нужно отвечать определенным условиям.

Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПЛ".

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Так, при наличии необходимых документов и соответствия условиям программы помощи украинцам окажут финансовую поддержку.

Как отмечается, Action Against Hunger (ACF) занимается реализацией проекта предоставления денежной помощи исключительно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые за последние 30 дней прибыли из районов активных боевых действий в Черновицкую общину (г. Черновцы).

Как зарегистрироваться на помощь

Для того, чтобы получить средства, сначала нужно пройти регистрацию. После рассмотрения заявки организаторы сделают окончательный вердикт. Для этого нужно:

  • заполнить специальную форму;
  • дождаться звонка представителей организации;
  • подать документы на получение пособия.

Речь идет о таких оригиналах документов:

  • паспорта;
  • индивидуального налогового номера;
  • свидетельства о рождении ребенка (детей);
  • справки ВПЛ.

"Обратите внимание, что заполнение этой формы не является регистрацией в программе. Вся информация, которую вы предоставляете, будет проверена на соответствие критериям программы. Наши специалисты свяжутся только с теми домохозяйствами, которые подходят под критерии и сообщат о следующих шагах", — отмечают в организации.

В то же время, в организации не указывают, на какие именно денежные суммы могут рассчитывать внутренне перемещенные лица.

Все детали можно узнать по ссылке.

Больше о помощи

Напомним, украинцы, желающие получить денежную помощь от ООН в 2023 году, должны поспешить с подачей заявок. Остался один день.

Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.

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