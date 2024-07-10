Робота на рибопереробному заводі в Данії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівники рибної бази. Фото ілюстративне: fishindustry.com.ua

Українцям пропонують роботу на рибопереробному заводі в Данії. Потрібні люди, які фасуватимуть, пакуватимуть і сортуватимуть морепродукти. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 4 000 євро щомісяця.

Відповідну вакансію опублікували на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

На роботу запрошують чоловіків і жінок віком від 18 до 45 років. Працювати потрібно на узбережжі Гренландії в місті Нууці п'ять днів на тиждень по дев'ять годин щодня. Субота й неділя — вихідні. Щомісячна зарплата становитиме від 3 500 євро до 4 000 євро. За кожну додаткову годину роботи платитимуть 18 євро. Отримувати зарплату можна готівкою або на персональний рахунок.

Обов'язки та переваги

В обов'язки працівників входить фасування, упаковування й сортування морепродуктів. Робота сидяча. Робочі цеха сухі та із плюсовою температурою. Персонал змішаний (поляки, литовці, українці, білоруси). Знати мову необов'язково.

Контракт укладають на пів року. Для працівників відкривають робочу візу класу D. Цей документ — спеціальний дозвіл на роботу з повною зайнятістю протягом дії трудового контракту для осіб, що не є громадянами Європейського Союзу. Робота на заводі офіційна й легальна.

Проживати можна за кошт заводу в гуртожитку на території підприємства. В одній кімнаті мешкають по дві людини. Обідати та вечеряти також можна на території заводу: працівників безкоштовно годують першими та другими гарячими стравами. Витрати з доставлення працівників до робочого місця, медичної страховки та консульського збору в посольстві роботодавець бере на себе.

Нагадаємо, на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою є вакансія для українців. Потрібні люди, які пакуватимуть сирну продукцію у спеціальну тару. Мати досвід роботи не треба — усьому навчить роботодавець. За місяць можна заробити тисячу євро.

Також ми повідомляли, що в Польщі шукають людей, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit, відповідатимуть за стікерування продукції й наклеювання стікерів на коробки. Щомісячна зарплата становитиме до 68 тисяч гривень.