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Зарплата до 4 000 евро — в Дании нужны разнорабочие на рыбоперерабатывающий завод

10 июля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа на рыбоперерабатывающем заводе в Дании — свежая вакансия, условия и зарплата
Работники рыбной базы. Фото иллюстративное: fishindustry.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на рыбоперерабатывающем заводе в Дании. Нужны люди, которые будут фасовать, упаковывать и сортировать морепродукты. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 4 000 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию опубликовали на платформе поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Работать нужно на побережье Гренландии в городе Нууке пять дней в неделю по девять часов в день. Суббота и воскресенье — выходные. Ежемесячная зарплата будет составлять от 3 500 евро до 4 000 евро. За каждый дополнительный час работы будут платить 18 евро. Получать зарплату можно наличными или на персональный счет.

Обязанности и преимущества

В обязанности работников входит фасовка, упаковка и сортировка морепродуктов. Работа сидячая. Рабочие цеха сухие и с плюсовой температурой. Персонал смешанный (поляки, литовцы, украинцы, белорусы). Знать язык необязательно.

Контракт заключают на полгода. Для работников открывают рабочую визу класса D. Этот документ — специальное разрешение на работу с полной занятостью в течение действия трудового контракта для лиц, которые не являются гражданами Европейского Союза. Работа на заводе официальная и легальная.

Проживать можно за счет завода в общежитии на территории предприятия. В одной комнате живут по два человека. Обедать и ужинать можно на территории завода: работников бесплатно кормят первыми и вторыми горячими блюдами. Расходы по доставке работников к рабочему месту, медицинской страховке и консульскому сбору в посольстве работодатель берет на себя.

Напомним, на сырном заводе в словацком городе Бановке над Бебравой есть вакансия для украинцев. Нужны люди, которые будут упаковывать сырную продукцию в специальную тару. Иметь опыт работы не надо — всему научит работодатель. За месяц можно заработать тысячу евро.

Также мы сообщали, что в Польше ищут людей, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit, отвечать за стикеровку продукции и наклеивание стикеров на коробки. Ежемесячная зарплата будет составлять до 68 тысяч гривен.

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