Як відкрити компанію у країнах ЄС та які податки доведеться сплачувати в Європі та Україні — новини України

Робоча нарада в офісі. Фото: inria.fr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ще нещодавно відкриття компанії в Європі було доступне лише небагатьом. Однак сьогодні ця можливість стала доступною українським підприємцям. У зв'язку з військовою агресією з боку Росії для багатьох власників бізнесу питання диверсифікації ризиків стало особливо актуальним. При відкритті бізнесу в країнах ЄС слід пам'ятати, що там умови відрізняються від українських. Це не означає, що буде краще чи гірше — буде просто інакше. Насамперед це стосується оподаткування.

Новини.LIVE розповідають як відкрити бізнес в країнах ЄС, де найнижчі податки та за що вас можуть оштрафувати в Україні на 900 тисяч гривень.

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Як відкрити компанію у країнах ЄС

У кожній країні ЄС є свої організаційно-правові форми юридичних осіб. Однак практика показує, що найбільш популярною формою є — компанія з обмеженою відповідальністю (КОВ). Наприклад, у Польщі це називається Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Також можна зареєструвати аналог фізичної особи — підприємця (ФОП), який у більшості європейських країн відомий як Self employed person.

Компанія з обмеженою відповідальністю у ЄС аналогічна українському товариству з обмеженою відповідальністю. Важливо враховувати, що місцеві регуляторні вимоги можуть передбачати створення компаній у певній формі окремих видів діяльності, наприклад, акціонерного товариства.

КОВ має встановлений мінімальний статутний капітал, який необхідно сплатити під час реєстрації або протягом певного періоду. Наприклад, у Словаччині він становить 5000 євро та оплачується перед реєстрацією компанії, а в Угорщині – 8000 євро, які засновники мають внести протягом двох років.

Для КОВ доступні різні механізми фінансування: статутний капітал, додаткові внески, акціонерні позички. Для реєстрації необхідно підготувати стандартний пакет документів, який може змінюватись залежно від країни. Цей пакет зазвичай включає рішення про заснування, установчий документ (статут) та реєстраційні форми.

Кожна європейська юрисдикція має особливості оформлення підприємництва. Однак загальний алгоритм включає такі етапи: реєстрація юридичної особи, постановка на облік як платника податків та відкриття банківського рахунку, на який необхідно депонувати статутний капітал.

Для проходження всіх цих етапів оформлення підприємницької діяльності в Європі будуть потрібні:

копії закордонного паспорта та внутрішнього паспорта засновника;

резюме;

фото;

договір про оренду приміщення під офіс;

рекомендаційні листи (опціонально);

бізнес план.

Для реєстрації КОВ чи філії потрібна юридична адреса в країні ЄС. Для цього потрібно заздалегідь знайти комерційне приміщення та укласти договір оренди. Якщо потрібно швидко зареєструвати компанію, а відповідний офіс ще не знайдено, можна скористатися послугою оренди юридичної адреси (так звана послуга поштової скриньки).

Після реєстрації компанії наступним етапом є відкриття місцевого банківського рахунку. Цей етап часто виявляється найскладнішим у процесі відкриття бізнесу у ЄС.

Місцеві банки суворо дотримуються комплаєнс-процедур, вимагаючи значну кількість документів, що стосуються кінцевих бенефіціарних власників, а також пояснень походження коштів. Під час відкриття рахунку необхідно підтримувати постійне спілкування з банком та відповідати на численні запити.

Де в ЄС найнижчі податки

Польща

При відкритті бізнесу у Польщі ставка прибуток становить лише 9%. Якщо річний дохід сягає 1,200,000 євро, ставка збільшується до 19%. ПДВ складає 23%, проте якщо компанія надає послуги за межами країни, ставка становить 0%. Внесок до пенсійного фонду становить 9.76%.

Болгарія

Якщо ви є податковим резидентом Болгарії, ваш міжнародний дохід підлягає оподаткуванню. Якщо ви нерезидент, ви оподатковуватиметеся тільки на доход, отриманий з болгарських джерел, у вигляді податку на джерело доходу або податку на постійне представництво.

Загальний податок на прибуток підприємств у Болгарії становить 10%. Ставка тоннажного податку експлуатації морських торгових суден також становить 10%. Податок з прибутку організаторів азартних ігор встановлено лише на рівні 15%.

Естонія

Стандартна ставка корпоративного прибуткового податку (CIT) у Естонії становить 20%. При регулярній виплаті дивідендів застосовується знижена ставка CIT у розмірі 14%.

Угорщина

Угорщина також є однією з країн з низьким рівнем оподаткування в Європі. Податкова ставка на фізичних осіб тут у розмірі 15%, а податкова ставка на прибуток підприємств — у розмірі 9%. Щоб стати податковим резидентом, необхідно провести в країні 183 дні протягом календарного року або мати постійне місце проживання.

Чехія

Ставка корпоративного податку в Чехії складає 19%, а ставка прибуткового податку для фізичних осіб – 15% для працівників із річним доходом до 80,648 євро. Для доходів, що перевищують цю суму, застосовується податкова ставка у розмірі 23%.

Співробітники зобов'язані сплачувати 6.5% на соціальне забезпечення та 4.5% на медичне страхування.

Кіпр

Вам необхідно сплатити податок на прибуток підприємств у розмірі 12.5% ​​оподатковуваного прибутку, а також податок на приріст капіталу у розмірі 20% від прибутку, отриманого через компанії, які генерують понад 50% вартості своїх активів на Кіпрі.

Ставка ПДВ становить 19%, а спеціальний внесок на оборону становить 17% для податкових резидентів Кіпру, які отримують доходи від дивідендів, оренди та відсотків.

Ірландія

В Ірландії діють дві ставки корпоративного податку: 25% для доходів від пасивної діяльності та 12.5% ​​для доходів від активної торгівлі. Прибуток, отриманий із неторгових джерел, таких як оренда та інвестиції, оподатковується корпоративним податком за ставкою 25%.

Корпоративний податок сплачується з прибутку, одержаного компанією за звітний період, який не може перевищувати одного календарного року.

Чому потрібно повідомляти про закордонний бізнес до української податкової

Багато хто не поінформований про те, що українське законодавство вимагає від своїх громадян, які зареєстрували компанію за кордоном, повідомляти про це податкову службу.

Закон про контрольовані іноземні компаніх (КІК) було прийнято у 2020 році. Він почав діяти з 2021 року, однак терміни подання звітності постійно відкладались через карантин та воєнний стан.

Фізична особа-резидент України або юридична особа-резидент України вважається власником частки в іноземній юридичній особі, якщо їхня частка становить 50% і більше, або понад 10%, за умови, що сумарна частка кількох резидентів України чи пов'язаних осіб становить 50% і більше, або якщо вони здійснюють фактичний контроль за іноземною юридичною особою.

Прибуток КІК може бути звільнений від оподаткування, якщо виконуються дві умови:

існує угода про уникнення подвійного оподаткування або про обмін інформацією між Україною та юрисдикцією, де зареєстрована компанія,

ефективна ставка податку на прибуток КІК не менше 13%, або частка пасивних доходів КВК не перевищує 50% загальної суми доходів.

За недотримання зобов'язань щодо КВК передбачено такі штрафи:

за неподання звіту про КВК штраф складає 100 прожиткових мінімумів (302 800 грн) для працездатної особи на початок податкового року;

за несвоєчасне подання звіту – 1 прожитковий мінімум (3 028 грн) для працездатної особи за кожен день затримки, але не більше ніж 50 прожиткових мінімумів (151 400 грн);

за неповідомлення про отримання, відчуження частки в іноземній юридичній особі або фактичний контроль над ним протягом 60 днів — штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів (908 400 грн) для працездатної особи за кожен такий факт.

Нагадаємо, ми писали, у Міністерстві економіки повідоили про набір всіх охочих на безоплатне навчання від освітнього проєкту ReSkill UA з подальшим працевлаштуванням. Передбачається, що за програмою українці отримають 30 тисяч стипендій.

Також ми розповідали де в Україні фінансистам платять по 200 тисяч гривень. Посилена мобілізація, внутрішня і зовнішня міграції, а також активні бойові дії, що тривають третій рік, негативно впливають на кадрові потреби підприємств і загальний стан компаній.