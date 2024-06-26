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Перекваліфікація від ReSkill UA — українцям виплатять 30 тисяч стипендій

26 червня 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у 2024 році — українці отримають за навчання стипендії від ReSkill UA
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві економіки повідомляють про набір всіх охочих на безоплатне навчання від освітнього проєкту ReSkill UA та подальшим працевлаштуванням. Передбачається, що за програмою українці отримають 30 тисяч стипендій.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

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Детальніше про навчання від ReSkill UA

Як пояснюють у відомстві, ReSkill UA є онлайн-програмою підвищення кваліфікації та перекваліфікації із можливістю працевлаштування.

Зокрема, українці можуть отримати знання в таких сферах:

  • перекваліфікація: продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво;
  • підвищення кваліфікації: енергетика, виробництво, будівництво, управління ланцюгами постачання та логістика;
  • перекваліфікація та підвищення кваліфікації у сферах: кібербезпека, штучний інтелект.

 

навчання робота стипендії
Джерело: Мінекономіки

Хто може долучитися до проєкту

Як зазначають в Мінекономіки, долучитися до проєкту можуть:

  • як початківці, так і спеціалісти, які мають намір змінити чи розширити сферу професійної діяльності;
  • фахівці, які прагнуть розпочати бізнес чи лише починають випробовувати власні сили у підприємництві.

Для того щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Стартує навчання від освітнього проєкту ReSkill UA з подальшим працевлаштуванням у червні.

"Програму запустили Happy Monday разом з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та сприяння Мінекономіки", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі мобілізації та воєнного стану на ринку праці зростає кількість вакансій. Відомо, які професії користувались найбільшою популярністю та де була найвища оплата праці у травні 2024 року.

Також ми писали, що в Україні на ринку праці під час мобілізації з'явився новий тренд — компанії почали масово розміщувати на кадрових порталах вакансії із можливістю бронювання. Зокрема, така опція дозволяє більш активно знаходити працівників в умовах дефіциту кадрів.

Мінекономіки
робота
навчання
стипендії
перекваліфікація

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