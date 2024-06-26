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Переквалификация от ReSkill UA — украинцам выплатят 30 тысяч стипендий

26 июня 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в 2024 году — украинцы получат за обучение стипендии от ReSkill UA
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве экономики сообщают о наборе всех желающих на бесплатное обучение от образовательного проекта ReSkill UA и последующим трудоустройством. Предполагается, что по программе украинцы получат 30 тысяч стипендий.

Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

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Подробнее об обучении от ReSkill UA

Как поясняют в ведомстве, ReSkill UA является онлайн программой повышения квалификации и переквалификации с возможностью трудоустройства.

В частности, украинцы могут получить знания в следующих областях:

  • переквалификация: продажи, проектный менеджмент, маркетинг, служба поддержки в ритейле, предпринимательство;
  • повышение квалификации: энергетика, производство, строительство, управление цепочками и логистика;
  • переквалификация и повышение в сферах: кибербезопасность, искусственный интеллект.

 

обучение работа стипендии
Источник: Минэкономики

Кто может присоединиться к проекту

Как отмечают в Минэкономики, присоединиться к проекту могут:

  • как начинающие, так и специалисты, которые намерены изменить или расширить сферу профессиональной деятельности;
  • специалисты, стремящиеся начать бизнес или только начинают испытывать свои силы в предпринимательстве.

Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.

Стартует обучение от образовательного проекта ReSkill UA с последующим трудоустройством в июне.

"Программу запустили Happy Monday вместе с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Минэкономики", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне мобилизации и военного положения на рынке труда растет количество вакансий. Известно, какие профессии пользовались наибольшей популярностью и где была высокая оплата труда в мае 2024 года.

Также мы писали, что в Украине на рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования. Такая опция позволяет более активно находить работников в условиях дефицита кадров.

Минэкономики
работа
учеба
стипендии
переквалификация

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