Работа в 2024 году — украинцы получат за обучение стипендии от ReSkill UA

Переквалификация от ReSkill UA — украинцам выплатят 30 тысяч стипендий
В Министерстве экономики сообщают о наборе всех желающих на бесплатное обучение от образовательного проекта ReSkill UA и последующим трудоустройством. Предполагается, что по программе украинцы получат 30 тысяч стипендий.
Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Подробнее об обучении от ReSkill UA
Как поясняют в ведомстве, ReSkill UA является онлайн программой повышения квалификации и переквалификации с возможностью трудоустройства.
В частности, украинцы могут получить знания в следующих областях:
- переквалификация: продажи, проектный менеджмент, маркетинг, служба поддержки в ритейле, предпринимательство;
- повышение квалификации: энергетика, производство, строительство, управление цепочками и логистика;
- переквалификация и повышение в сферах: кибербезопасность, искусственный интеллект.
Кто может присоединиться к проекту
Как отмечают в Минэкономики, присоединиться к проекту могут:
- как начинающие, так и специалисты, которые намерены изменить или расширить сферу профессиональной деятельности;
- специалисты, стремящиеся начать бизнес или только начинают испытывать свои силы в предпринимательстве.
Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.
Стартует обучение от образовательного проекта ReSkill UA с последующим трудоустройством в июне.
"Программу запустили Happy Monday вместе с международной платформой Coursera при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и содействия Минэкономики", — добавили в ведомстве.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне мобилизации и военного положения на рынке труда растет количество вакансий. Известно, какие профессии пользовались наибольшей популярностью и где была высокая оплата труда в мае 2024 года.
Также мы писали, что в Украине на рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования. Такая опция позволяет более активно находить работников в условиях дефицита кадров.
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